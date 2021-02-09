https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596708195.html

Боррель инициирует новые санкции против России

Боррель инициирует новые санкции против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пленарной сессии Европарламента сообщил депутатам, что может предложить новые санкции против России. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:21

2021-02-09T17:21

2021-02-09T20:45

сергей лавров

алексей навальный

европа

россия

европарламент

жозеп боррель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пленарной сессии Европарламента сообщил депутатам, что может предложить новые санкции против России.Комментируя свою недавнюю поездку в Россию, Боррель заявил, что ЕС продолжит контактировать с представителями Алексея Навального для демонстрации поддержки.Он уточнил, что не смог встретиться с россиянином, но один из членов делегации пообщался с адвокатом Навального.Боррель посетил Москву 4-6 февраля, он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями общественных организаций.В ходе визита глава евродипломатии заявил, что есть сферы, в которых Россия и ЕС могут и должны сотрудничать, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности.Российский МИД выяснил, что сотрудники диппредставительств Германии, Польши и Швеции посетили несанкционированные акции, организованные сторонниками Навального. Во внешнеполитическом ведомстве эти действия назвали неприемлемыми. Пятого февраля трех дипломатов объявили персонами нон грата и предписали покинуть страну.После возвращения в Брюссель Боррель в своем блоге отметил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По его мнению, Москва воспринимает "демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Он не исключил, что ЕС расширит санкции в связи с ситуацией с правами человека.Страны ЕС раскритиковали решение суда по Алексею Навальному, а также наказание участников несогласованных акций в его поддержку.Навального задержали 17 января в Шереметьево после возвращения из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по приговору 2014 года о хищении средств компании "Ив Роше".

https://ria.ru/20210208/prichina-1596492563.html

https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html

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сергей лавров, алексей навальный, европа, россия, европарламент, жозеп боррель, евросоюз, в мире