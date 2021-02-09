https://ria.ru/20210209/rudenko-1596712222.html

Андрей Руденко: желание угодить Западу для Киева важнее жизни украинцев

Андрей Руденко: желание угодить Западу для Киева важнее жизни украинцев

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, курирующий в МИД РФ отношения с ближним зарубежьем, рассказал в интервью РИА Новости о том, ждут ли в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T18:00

2021-02-09T18:00

2021-02-09T18:00

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Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, курирующий в МИД РФ отношения с ближним зарубежьем, рассказал в интервью РИА Новости о том, ждут ли в Москве каких-то позитивных изменений в политике США на постсоветском пространстве после прихода к власти президента Байдена, стоит ли опасаться новых цветных революций, и зачем Вашингтону дестабилизировать ситуацию в соседних с Россией странах. Он также сообщил, возможна ли поставка на Украину российской вакцины от коронавируса и почему, обрисовал ситуацию с переговорами по Донбассу в "нормандском формате" и в Контактной группе, высказал мнение о том, когда можно ждать полноценного открытия российско-украинской границы. Кроме этого, дипломат спрогнозировал, когда заработает транзит товаров из Белоруссии через российские порты, и что будет с белорусской АЭС.– Ожидаете ли вы изменений на постсоветском пространстве в связи с приходом в США команды Байдена? Можно ли ожидать более активного вмешательства Вашингтона в дела региона, новых "цветных революций"? Где?– Ожидать кардинальных изменений в политике США на постсоветском пространстве со сменой администрации в Вашингтоне не стоит. Возвращение во власть "старых знакомых" из команды Байдена-Обамы, таких как Виктория Нуланд, стоявших у истоков госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, приведшего к возникновению вооруженного конфликта в Донбассе, оптимизма не добавляет.События в Белоруссии наглядно демонстрируют, что многие на Западе, и особенно, в США не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в соседних с нами странах в целях создания у границ России новых очагов напряженности, воспрепятствовать интеграционным процессам между бывшими союзными республиками и в конечном счете разрушить исторически сложившееся общественно-политическое, социально-экономическое и культурно-гуманитарное общее пространство.– Рассматривается ли вопрос о возможности открытия границы с Украиной? Когда это может произойти? Какие условия необходимы?– Прежде всего, хотел бы отметить, что Россия не закрывала границу с Украиной. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и мы, и украинцы ввели временные ограничения на пересечение государственной границы. Но даже в условиях карантина транспортное сообщение между нашими странами не прекращалось. На регулярной основе осуществляются грузовые перевозки. Российские и украинские граждане в силу разных гуманитарных обстоятельств также имеют возможность приезжать и в Россию, и на Украину. Думаю, что как только позволит эпидемиологическая обстановка по обе стороны российско-украинской границы, упомянутые ограничительные меры будут отменены.– Были ли какие-то контакты с Киевом по поводу поставок российской вакцины от коронавируса? Могла бы Россия поставлять ее на Украину на льготных условиях или безвозмездно?– Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявлял о готовности начать клиническое испытание на Украине совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V" и передать технологии для ее производства на украинских предприятиях. Об этом еще 3 января заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.По имеющейся у нас информации, харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины. Однако до настоящего момента никаких обращений официального Киева, свидетельствующих о его желании получить ее, нам не поступало. Наоборот, мы слышим, что российскую разработку украинские официальные лица называют "гибридным оружием против Украины". По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан.– Соглашение о таможенном администрировании между Россией и Грузией, заключенное в 2011 году, по сути так и не заработало. С учетом того, что появилась перспектива транспортного пути из России через Азербайджан в Армению, нужен ли вообще России транзит через Грузию?– Россия последовательно выступает против любых торговых блокад и ограничений, в том числе на Южном Кавказе, который в силу своего географического положения является естественным перекрестком торговых путей. Разблокирование экономических и транспортных связей отвечает стратегическим интересам всех стран этого региона. Данное устремление зафиксировано в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года, а также по итогам Московского саммита 11 января этого года.На этой основе мы уже приступили к соответствующей работе с Баку и Ереваном. При этом мы не упускаем из виду более широкий контекст, имея в виду возможности и стремление других наших партнеров внести вклад в обеспечение стабильности и процветания Южного Кавказа. По сути речь идет о возможности сопряжения усилий всех "регионалов" в целях выстраивания максимальной транспортной и торгово-экономической открытости региона Южный Кавказ по всем азимутам.Что касается подписанного в 2011 году соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами, то оно, действительно, еще не вступило в силу. Началу его реализации мешают неурегулированные на сегодняшний день разногласия. Их обсуждение ведется в рамках Совместного комитета по надзору за выполнением данного соглашения и его рабочей группы по нерешенным вопросам.Российская сторона настроена на продолжение конструктивной работы, нахождение взаимоприемлемых развязок с тем, чтобы соглашение 2011 года заработало как можно быстрее.– Есть ли подвижки в заявленной ранее белорусской стороной переброске транзита из портов стран Балтии в российские? Готова ли Россия компенсировать Минску разницу в тарифах на перевалку и ж/д транспортировку?– Первопричиной такого решения стала та неприглядная роль, которую сыграли и продолжают играть прибалтийские страны, позволившие себе грубое вмешательство во внутренние дела Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года. Нам понятны мотивы официального Минска. Сами сталкивались с подобным, далеким от добрососедского отношением со стороны упомянутых государств, в связи с чем были вынуждены серьезно вкладываться в строительство и развитие собственных портовых мощностей на Балтике.Безусловно, в России оперативно проработали запрос белорусской стороны. Возможности железной дороги и терминалов позволяют обеспечить перевозку и перевалку производимых в Белоруссии нефтепродуктов. Сейчас завершаем согласование с партнерами всех необходимых деталей, что позволит в скором времени запустить физический транзит белорусского экспорта через российские порты на Балтике.На повестке дня – вопрос о перевалке через российские порты калийных удобрений производства Белоруссии.В целом наши союзники могут быть уверены, что Россия, независимо от политической конъюнктуры, обеспечит им выход к морю.– Рассматривается ли в практическом плане строительство второй АЭС в Белоруссии? И будет ли Россия помогать белорусской стороне в сбыте электроэнергии? Рассматривается ли вопрос о доступе белорусской АЭС на российский рынок мощности и к участию в конкурсном отборе мощности?– Возведение БелАЭС выходит на финишную прямую. Первый блок уже включен в энергосистему братской страны, 12 января этого года вышел на 100% мощности и к 3 февраля, по сообщениям белорусского Минэнерго, выработал первый миллиард киловатт-часов. Возведение второго блока идет в штатном режиме: смонтировано основное оборудование, развернуты пуско-наладочные работы. Уверен, что намечаемый график, а это 2022 год, удастся выдержать.Проект сооружения АЭС в Островце – знаковый, успешный пример российско-белорусского взаимодействия в высокотехнологической области. Одновременно это и конкретный вклад России в обеспечение энергетической безопасности союзного нам государства. Надеемся, что БелАЭС позволит стимулировать экономическое развитие Белоруссии, а эффект от ее работы почувствуют каждая семья.Вопросы о перспективах сбыта выработанной в Островце электроэнергии и доступе станции к российскому рынку мощности я бы переадресовал в министерства энергетики двух стран. Уверен, что на нее спрос будет в любом случае.Наблюдаем попытки наших общих прибалтийских соседей плести интриги вокруг БелАЭС. В их числе и решение о прекращении торговли электроэнергией с Белоруссией после ввода Островецкой станции в строй под надуманным предлогом ее несоответствия требованиям безопасности. Ничего, кроме сожаления, такая политизированная линия вызывать не может.– За последние годы работа в "нормандском формате" к результатам непосредственно на Украине не привела. Зачем он нужен? В каком случае Россия может отказаться от него и от Контактной группы?– Не могу согласиться с этим утверждением. Не стоит забывать, что именно по итогам встречи лидеров России, ФРГ, Франции и Украины 6 июня 2014 года в Нормандии оформилась Контактная группа в качестве площадки для прямого диалога между непосредственными сторонами внутриукраинского конфликта – Киевом, Донецком и Луганском – в целях его урегулирования при содействии ОБСЕ и России.Шесть лет назад, 12 февраля 2015 года, в аналогичном формате, но уже с подключением в качестве подписантов глав ДНР и ЛНР, был также согласован "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", который заложил принципы политического решения конфликта в Донбассе при обязательном участии Донецка и Луганска. "Комплекс" был закреплен резолюцией 2202 СБ ООН в качестве безальтернативной основы внутриукраинского урегулирования.Тем самым народ Донбасса, восставший против преступных действий майданных деятелей, совершивших государственный переворот, получил возможность в лице своих представителей на переговорном поле отстаивать право на сохранение культурной и языковой идентичности в рамках особого статуса в составе украинского государства.Важно, кроме того, отметить, что как на уровне лидеров "нормандской четверки", так и в ходе встреч их внешнеполитических советников был согласован целый ряд важных ориентиров для работы КГ, нацеленных на достижение прогресса в урегулировании. К сожалению, большая их часть, включая рекомендации парижского саммита 2019 года, из-за саботажа украинской стороны по-прежнему остаются невыполненными.Таким образом, и сейчас, и на обозримую перспективу обе эти площадки, несмотря на попытки Киева добиться пересмотра Минских соглашений, уйти от прямого диалога с Донбассом и маргинализовать роль Контактной группы, остаются ключевыми инструментами мирного урегулирования кризиса на Украине.

https://ria.ru/20210205/bayden-1596155207.html

https://ria.ru/20210209/vaktsina-1596656267.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573872162.html

https://ria.ru/20210209/belaes-1596615490.html

https://ria.ru/20210122/vstrecha-1594163125.html

https://ria.ru/20210120/obse-1593852457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, андрей руденко, белорусская аэс, грузия, украина, интервью, интервью - авторы