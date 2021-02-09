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В ростовской больнице умер мужчина, у которого извлекли ручку из головы
В ростовской больнице умер мужчина, у которого извлекли ручку из головы
Мужчина, госпитализированный из СИЗО-3 в ростовскую больницу с шариковой ручкой в голове, которая прошла через глаз и мозг, скончался, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-09T16:44
2021-02-10T00:00
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Мужчина, госпитализированный из СИЗО-3 в ростовскую больницу с шариковой ручкой в голове, которая прошла через глаз и мозг, скончался, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ ФСИН России.Как сообщалось ранее, 37-летний мужчина поступил в горбольницу Ростова-на-Дону с шариковой ручкой, прошедшей через его глаз и мозг. По данным врачей, ручка вошла в мозг на всю глубину черепа — в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Нейрохирурги провели операцию, мужчина был помещен в реанимацию.По словам представителя областного ГУ ФСИН, мужчина получил травму 5 февраля на территории СИЗО-3, где он содержался. Со слов обвиняемого, повреждения он нанес себе сам, в состоянии нервного срыва. Его госпитализировали в ГБСМП. "Девятого февраля 2021 года обвиняемый скончался", — сказал собеседник агентства.По факту произошедшего проводится проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20201209/operatsiya-1588231386.html
ростов-на-дону
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ростов-на-дону, происшествия

В ростовской больнице умер мужчина, у которого извлекли ручку из головы

16:44 09.02.2021 (обновлено: 00:00 10.02.2021)
 
© Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону/InstagramВрачи ростовской больницы извлекли шариковую ручку, прошедшую через глаз и мозг 37-летнего пациента
Врачи ростовской больницы извлекли шариковую ручку, прошедшую через глаз и мозг 37-летнего пациента - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Городская больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону/Instagram
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Мужчина, госпитализированный из СИЗО-3 в ростовскую больницу с шариковой ручкой в голове, которая прошла через глаз и мозг, скончался, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ ФСИН России.
Как сообщалось ранее, 37-летний мужчина поступил в горбольницу Ростова-на-Дону с шариковой ручкой, прошедшей через его глаз и мозг. По данным врачей, ручка вошла в мозг на всю глубину черепа — в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Нейрохирурги провели операцию, мужчина был помещен в реанимацию.
По словам представителя областного ГУ ФСИН, мужчина получил травму 5 февраля на территории СИЗО-3, где он содержался. Со слов обвиняемого, повреждения он нанес себе сам, в состоянии нервного срыва. Его госпитализировали в ГБСМП. "Девятого февраля 2021 года обвиняемый скончался", — сказал собеседник агентства.
По факту произошедшего проводится проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
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