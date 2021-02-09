https://ria.ru/20210209/ruchka-1596702825.html

В ростовской больнице умер мужчина, у которого извлекли ручку из головы

В ростовской больнице умер мужчина, у которого извлекли ручку из головы

Мужчина, госпитализированный из СИЗО-3 в ростовскую больницу с шариковой ручкой в голове, которая прошла через глаз и мозг, скончался, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-09T16:44

2021-02-09T16:44

2021-02-10T00:00

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ростов-на-дону

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596635652_0:72:1077:678_1920x0_80_0_0_ca88f74ec6a27538b03b8c26ae5947e2.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Мужчина, госпитализированный из СИЗО-3 в ростовскую больницу с шариковой ручкой в голове, которая прошла через глаз и мозг, скончался, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ ФСИН России.Как сообщалось ранее, 37-летний мужчина поступил в горбольницу Ростова-на-Дону с шариковой ручкой, прошедшей через его глаз и мозг. По данным врачей, ручка вошла в мозг на всю глубину черепа — в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга. Нейрохирурги провели операцию, мужчина был помещен в реанимацию.По словам представителя областного ГУ ФСИН, мужчина получил травму 5 февраля на территории СИЗО-3, где он содержался. Со слов обвиняемого, повреждения он нанес себе сам, в состоянии нервного срыва. Его госпитализировали в ГБСМП. "Девятого февраля 2021 года обвиняемый скончался", — сказал собеседник агентства.По факту произошедшего проводится проверка, материалы которой направлены в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20201209/operatsiya-1588231386.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ростов-на-дону, происшествия