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Ростовские врачи спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу
Ростовские врачи спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу
В Ростове-на-Дону врачи извлекли из глаза 37-летнего мужчины шариковую ручку, которая вошла в мозг на весь диаметр полости черепа — от передней до задней... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:50
2021-02-09T08:50
2021-02-09T11:36
ростов-на-дону
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Ростове-на-Дону врачи извлекли из глаза 37-летнего мужчины шариковую ручку, которая вошла в мозг на весь диаметр полости черепа — от передней до задней черепных ямок. Об этом сообщается на странице городской больницы скорой помощи в инстаграме.Пациента доставили в больницу ночью."Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей", — говорится в сообщении.После операции пациенту сделали контрольную КТ и перевели его в реанимацию.
https://ria.ru/20200114/1563387198.html
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ростов-на-дону, общество