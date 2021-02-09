https://ria.ru/20210209/ruchka-1596615232.html

Ростовские врачи спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу

Ростовские врачи спасли мужчину с шариковой ручкой в мозгу

В Ростове-на-Дону врачи извлекли из глаза 37-летнего мужчины шариковую ручку, которая вошла в мозг на весь диаметр полости черепа — от передней до задней... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:50

2021-02-09T08:50

2021-02-09T11:36

ростов-на-дону

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596635652_0:72:1077:678_1920x0_80_0_0_ca88f74ec6a27538b03b8c26ae5947e2.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Ростове-на-Дону врачи извлекли из глаза 37-летнего мужчины шариковую ручку, которая вошла в мозг на весь диаметр полости черепа — от передней до задней черепных ямок. Об этом сообщается на странице городской больницы скорой помощи в инстаграме.Пациента доставили в больницу ночью."Шариковая ручка прошла в миллиметре от важнейших сосудов и ствола головного мозга, чудом не повредив их. Чтобы провести ее тракцию максимально осторожно, потребовалось мастерство врачей", — говорится в сообщении.После операции пациенту сделали контрольную КТ и перевели его в реанимацию.

https://ria.ru/20200114/1563387198.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, общество