"Роскосмос" в 2020 году получил 25 патентов на изобретения
08:33 09.02.2021 (обновлено: 09:03 09.02.2021)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" в 2020 году запатентовала 25 изобретений, сообщил в интервью РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев.
"Что касается "Роскосмоса", то в 2020 году было выдано 25 патентов. Это немного для такой корпорации. Уверен, что в ближайшем будущем "Роскосмос" повысит патентную активность", - рассказал Ивлиев.
По его словам, наибольшее количество разработок касалось систем ориентации и управления космическими аппаратами, которые обеспечивают коррекцию их орбиты, а также ориентацию в пространстве, в том числе относительно других аппаратов в космосе.
"Кроме того, были запатентованы технологии в области спутниковых систем связи, целью которых является обеспечение оперативности передачи сообщений и телефонной связи (например, без перегрузок сетей), в том числе в полярных областях Земли", - добавил глава службы.
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Были запатентованы используемые в космосе измерительные приборы. "Важно отметить, что сфера интересов "Роскосмоса" не ограничивается вышеприведенными разработками. В 2020 году корпорацией также была запатентована технология для решения проблемы по очистке околоземного пространства от крупногабаритных объектов космического мусора", - напомнил Ивлиев.