https://ria.ru/20210209/roskosmos-1596614278.html

"Роскосмос" в 2020 году получил 25 патентов на изобретения

"Роскосмос" в 2020 году получил 25 патентов на изобретения

Госкорпорация "Роскосмос" в 2020 году запатентовала 25 изобретений, сообщил в интервью РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:33

2021-02-09T08:33

2021-02-09T09:03

космос - риа наука

григорий ивлиев

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

роскосмос

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" в 2020 году запатентовала 25 изобретений, сообщил в интервью РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев.По его словам, наибольшее количество разработок касалось систем ориентации и управления космическими аппаратами, которые обеспечивают коррекцию их орбиты, а также ориентацию в пространстве, в том числе относительно других аппаратов в космосе.Были запатентованы используемые в космосе измерительные приборы. "Важно отметить, что сфера интересов "Роскосмоса" не ограничивается вышеприведенными разработками. В 2020 году корпорацией также была запатентована технология для решения проблемы по очистке околоземного пространства от крупногабаритных объектов космического мусора", - напомнил Ивлиев.Читайте полный текст интервью Григория Ивлиева>>>

https://ria.ru/20210204/luna-1595945667.html

https://ria.ru/20210120/mks-1593830894.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, григорий ивлиев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), роскосмос