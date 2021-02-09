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"Роскосмос" в 2020 году получил 25 патентов на изобретения
"Роскосмос" в 2020 году получил 25 патентов на изобретения
Госкорпорация "Роскосмос" в 2020 году запатентовала 25 изобретений, сообщил в интервью РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:33
2021-02-09T09:03
космос - риа наука
григорий ивлиев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
роскосмос
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" в 2020 году запатентовала 25 изобретений, сообщил в интервью РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев.По его словам, наибольшее количество разработок касалось систем ориентации и управления космическими аппаратами, которые обеспечивают коррекцию их орбиты, а также ориентацию в пространстве, в том числе относительно других аппаратов в космосе.Были запатентованы используемые в космосе измерительные приборы. "Важно отметить, что сфера интересов "Роскосмоса" не ограничивается вышеприведенными разработками. В 2020 году корпорацией также была запатентована технология для решения проблемы по очистке околоземного пространства от крупногабаритных объектов космического мусора", - напомнил Ивлиев.Читайте полный текст интервью Григория Ивлиева&gt;&gt;&gt;
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космос - риа наука, григорий ивлиев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), роскосмос

"Роскосмос" в 2020 году получил 25 патентов на изобретения

08:33 09.02.2021 (обновлено: 09:03 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" в 2020 году запатентовала 25 изобретений, сообщил в интервью РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев.
"Что касается "Роскосмоса", то в 2020 году было выдано 25 патентов. Это немного для такой корпорации. Уверен, что в ближайшем будущем "Роскосмос" повысит патентную активность", - рассказал Ивлиев.
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По его словам, наибольшее количество разработок касалось систем ориентации и управления космическими аппаратами, которые обеспечивают коррекцию их орбиты, а также ориентацию в пространстве, в том числе относительно других аппаратов в космосе.
"Кроме того, были запатентованы технологии в области спутниковых систем связи, целью которых является обеспечение оперативности передачи сообщений и телефонной связи (например, без перегрузок сетей), в том числе в полярных областях Земли", - добавил глава службы.
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Были запатентованы используемые в космосе измерительные приборы. "Важно отметить, что сфера интересов "Роскосмоса" не ограничивается вышеприведенными разработками. В 2020 году корпорацией также была запатентована технология для решения проблемы по очистке околоземного пространства от крупногабаритных объектов космического мусора", - напомнил Ивлиев.
Читайте полный текст интервью Григория Ивлиева>>>
 
Космос - РИА НаукаГригорий ИвлиевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Роскосмос
 
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