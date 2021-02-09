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"Новая реальность". Эксперт оценил создание в России ракеты "Амур-СПГ"
"Новая реальность". Эксперт оценил создание в России ракеты "Амур-СПГ"
Создание Россией новой ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ" станет примером разработки прорывной техники, как это было в случае с автоматом АК-47 и... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:15
2021-02-09T11:22
никита казинский
россия
космос - риа наука
ак-47
т-34
роскосмос
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Создание Россией новой ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ" станет примером разработки прорывной техники, как это было в случае с автоматом АК-47 и танком Т-34, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Организации "Агат" (головной экономический научно-исследовательский институт "Роскосмоса") Никита Казинский."Не раз наша страна создавала такую новую реальность – АК-47, ЗИС-3, Т-34", - сказал он, комментируя информацию о разработке ракеты "Амур-СПГ". "Поэтому госкорпорация "Роскосмос" и создает новый комплекс и новую объективную реальность", - добавил Казинский.Эскизное проектирование "Амура-СПГ" началось в октябре. Это должна быть ракета с многоразовой первой ступенью, впервые в российской космической отрасли использующая метан в качестве компонента топлива. Летные испытания планируется начать в 2026 году. При этом "Роскосмос" впервые в истории разработки ракеты космического назначения заранее установил стоимость пуска такой ракеты – 22-35 миллионов долларов."Для эскизного проектирования космического ракетного комплекса "Амур-СПГ" наша госкорпорация задала конкретные требования проектировать под заданную стоимость. С нашей точки зрения, учитывая назначение и наиболее массовый сегмент создаваемого ракетного комплекса, заказчик принял абсолютно правильное и своевременное решение", - сказал Казинский.Он пояснил, что задание требований к стоимости изделий на этапе серийного производства – это распространенная практика для серийной и мелкосерийной техники, которая активно применяется Минобороны - в частности, в авиации.Читайте полный текст интервью Никиты Казинского &gt;&gt;
https://ria.ru/20210117/dvigatel-1593368128.html
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никита казинский, россия, космос - риа наука, ак-47, т-34, роскосмос

"Новая реальность". Эксперт оценил создание в России ракеты "Амур-СПГ"

10:15 09.02.2021 (обновлено: 11:22 09.02.2021)
 
© Фото : АО «Газпром космические системы»Генеральный директор акционерного общества "Организация "Агат" Никита Казинский
Генеральный директор акционерного общества Организация Агат Никита Казинский - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : АО «Газпром космические системы»
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Создание Россией новой ракеты с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ" станет примером разработки прорывной техники, как это было в случае с автоматом АК-47 и танком Т-34, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "Организации "Агат" (головной экономический научно-исследовательский институт "Роскосмоса") Никита Казинский.
"Не раз наша страна создавала такую новую реальность – АК-47, ЗИС-3, Т-34", - сказал он, комментируя информацию о разработке ракеты "Амур-СПГ". "Поэтому госкорпорация "Роскосмос" и создает новый комплекс и новую объективную реальность", - добавил Казинский.
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Эскизное проектирование "Амура-СПГ" началось в октябре. Это должна быть ракета с многоразовой первой ступенью, впервые в российской космической отрасли использующая метан в качестве компонента топлива. Летные испытания планируется начать в 2026 году. При этом "Роскосмос" впервые в истории разработки ракеты космического назначения заранее установил стоимость пуска такой ракеты – 22-35 миллионов долларов.
"Для эскизного проектирования космического ракетного комплекса "Амур-СПГ" наша госкорпорация задала конкретные требования проектировать под заданную стоимость. С нашей точки зрения, учитывая назначение и наиболее массовый сегмент создаваемого ракетного комплекса, заказчик принял абсолютно правильное и своевременное решение", - сказал Казинский.
Он пояснил, что задание требований к стоимости изделий на этапе серийного производства – это распространенная практика для серийной и мелкосерийной техники, которая активно применяется Минобороны - в частности, в авиации.
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Читайте полный текст интервью Никиты Казинского >>
 
Никита КазинскийРоссияКосмос - РИА НаукаАК-47Т-34Роскосмос
 
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