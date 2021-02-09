https://ria.ru/20210209/putin-1596640499.html

Путин проведет встречу с лидерами думских фракций 17 февраля

Путин проведет встречу с лидерами думских фракций 17 февраля

Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций состоится в режиме видеоконференции 17 февраля, сообщил журналистам лидер "Справедливой... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:28

2021-02-09T11:28

2021-02-09T11:31

справедливая россия

россия

сергей миронов

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций состоится в режиме видеоконференции 17 февраля, сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщал, что встреча может пройти ориентировочно 18 февраля."Встреча будет. Так как меня проинформировала администрация президента, на сегодняшний день планируется такая видеоконференция на 17 февраля", - сказал Миронов.

https://ria.ru/20201217/vybory-1589657851.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справедливая россия, россия, сергей миронов, госдума рф, владимир путин, политика