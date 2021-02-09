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Путин проведет встречу с лидерами думских фракций 17 февраля
Путин проведет встречу с лидерами думских фракций 17 февраля
Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций состоится в режиме видеоконференции 17 февраля, сообщил журналистам лидер "Справедливой... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:28
2021-02-09T11:31
справедливая россия
россия
сергей миронов
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций состоится в режиме видеоконференции 17 февраля, сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщал, что встреча может пройти ориентировочно 18 февраля."Встреча будет. Так как меня проинформировала администрация президента, на сегодняшний день планируется такая видеоконференция на 17 февраля", - сказал Миронов.
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справедливая россия, россия, сергей миронов, госдума рф, владимир путин, политика

Путин проведет встречу с лидерами думских фракций 17 февраля

11:28 09.02.2021 (обновлено: 11:31 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций состоится в режиме видеоконференции 17 февраля, сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщал, что встреча может пройти ориентировочно 18 февраля.
"Встреча будет. Так как меня проинформировала администрация президента, на сегодняшний день планируется такая видеоконференция на 17 февраля", - сказал Миронов.
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