https://ria.ru/20210209/putin-1596640499.html
Путин проведет встречу с лидерами думских фракций 17 февраля
Путин проведет встречу с лидерами думских фракций 17 февраля
Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций состоится в режиме видеоконференции 17 февраля, сообщил журналистам лидер "Справедливой... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:28
2021-02-09T11:28
2021-02-09T11:31
справедливая россия
россия
сергей миронов
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций состоится в режиме видеоконференции 17 февраля, сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сообщал, что встреча может пройти ориентировочно 18 февраля."Встреча будет. Так как меня проинформировала администрация президента, на сегодняшний день планируется такая видеоконференция на 17 февраля", - сказал Миронов.
https://ria.ru/20201217/vybory-1589657851.html
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справедливая россия, россия, сергей миронов, госдума рф, владимир путин, политика