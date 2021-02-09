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Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram об отказе президента Украины Владимира Зеленского использовать вакцину от коронавируса "Спутник V" и посчитал его... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T04:23
2021-02-09T04:23
вакцина "спутник v"
здоровье
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
telegram (приложение)
алексей пушков
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram об отказе президента Украины Владимира Зеленского использовать вакцину от коронавируса "Спутник V" и посчитал его словам "смехотворными".Ранее Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавирусной инфекции российским препаратом, заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.По мнению сенатора, подобные высказывания украинского лидера демонстрируют его политическую близорукость.Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6 процента.Помимо России, применение "Спутника V" одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
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вакцина "спутник v", здоровье, коронавирус covid-19, россия, telegram (приложение), алексей пушков, владимир зеленский, украина, в мире

Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине

04:23 09.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram об отказе президента Украины Владимира Зеленского использовать вакцину от коронавируса "Спутник V" и посчитал его словам "смехотворными".
Ранее Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавирусной инфекции российским препаратом, заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.
По мнению сенатора, подобные высказывания украинского лидера демонстрируют его политическую близорукость.

"Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. — Прим. ред.), что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев — российское "гибридное оружие"?" — сыронизировал Пушков.

Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6 процента.
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Помимо России, применение "Спутника V" одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"ЗдоровьеКоронавирус COVID-19РоссияTelegram (приложение)Алексей ПушковВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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