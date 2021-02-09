Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине

"Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. — Прим. ред.), что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев — российское "гибридное оружие"?" — сыронизировал Пушков.