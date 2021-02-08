https://ria.ru/20210208/-sputnik-v-1596501108.html

Зеленский оценил возможность вакцинации украинцев "Спутником V"

Зеленский оценил возможность вакцинации украинцев "Спутником V"

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:35

2021-02-08T13:35

2021-02-08T13:51

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

максим степанов

эммануэль макрон

astrazeneca

владимир зеленский

германия

сша

украина

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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля.Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал замечательной новость об эффективности российской вакцины "Спутник V" после публикации результатов испытаний препарата в журнале. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими обнародованные в журнале данные по вакцине. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что согласен с позицией Меркель относительно "Спутника V".В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил главе минздрава Максиму Степанову задачу получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/privivka-1596460739.html

германия

сша

украина

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вакцина "спутник v", максим степанов, эммануэль макрон, astrazeneca , владимир зеленский, германия, сша, украина, в мире