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В Совфеде поддержали закон о бессрочном продлении льгот сиротам
В Совфеде поддержали закон о бессрочном продлении льгот сиротам
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности во вторник поддержал закон о бессрочном продлении права детей-сирот и инвалидов, получивших травмы на военной РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T18:20
2021-02-09T18:20
россия
маргарита павлова (политик)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности во вторник поддержал закон о бессрочном продлении права детей-сирот и инвалидов, получивших травмы на военной службе, на бюджетные места в вузах в рамках квоты и рекомендовал сенаторам одобрить его на заседании 10 февраля.По действующему законодательству, дети-сироты, деты-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, а также граждане, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе, имеют право на внеконкурсное зачисление в вузы. На таких граждан выделяется квота в 10% от общего количества бюджетных мест, для зачисления им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Срок действия этой льготы истек 1 января 2021 года.Закон придает бессрочный характер этой льготе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ветеранов боевых действий.Также предусматривается бессрочное продление особого права детей-сирот при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний.Как подчеркнула на заседании комитета сенатор Маргарита Павлова, возможность получить высшее образование за бюджетные средства военнослужащим, служившим в горячих точках, свидетельствует об ответственной позиции государства и его неравнодушном отношении к заслугам людей, защищавших родину."Тем более нужно поддерживать тех молодых людей, которые в процессе службы потеряли свое здоровье. Считаю, что подобные законодательные инициативы демонстрируют государственную политику защищенности перспектив ребят, служивших на благо родины", - сказала она.
https://sn.ria.ru/20210205/nastavnichestvo-1596170096.html
https://ria.ru/20210119/lgoty-1593746255.html
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россия, маргарита павлова (политик), совет федерации рф, общество

В Совфеде поддержали закон о бессрочном продлении льгот сиротам

18:20 09.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности во вторник поддержал закон о бессрочном продлении права детей-сирот и инвалидов, получивших травмы на военной службе, на бюджетные места в вузах в рамках квоты и рекомендовал сенаторам одобрить его на заседании 10 февраля.
По действующему законодательству, дети-сироты, деты-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, а также граждане, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе, имеют право на внеконкурсное зачисление в вузы. На таких граждан выделяется квота в 10% от общего количества бюджетных мест, для зачисления им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Срок действия этой льготы истек 1 января 2021 года.
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Закон придает бессрочный характер этой льготе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ветеранов боевых действий.
Также предусматривается бессрочное продление особого права детей-сирот при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
Как подчеркнула на заседании комитета сенатор Маргарита Павлова, возможность получить высшее образование за бюджетные средства военнослужащим, служившим в горячих точках, свидетельствует об ответственной позиции государства и его неравнодушном отношении к заслугам людей, защищавших родину.
"Тем более нужно поддерживать тех молодых людей, которые в процессе службы потеряли свое здоровье. Считаю, что подобные законодательные инициативы демонстрируют государственную политику защищенности перспектив ребят, служивших на благо родины", - сказала она.
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РоссияМаргарита Павлова (политик)Совет Федерации РФОбщество
 
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