https://ria.ru/20210209/premiya-1596630747.html

Ректоры МГУ и МГИМО получили Демидовскую премию

Ректоры МГУ и МГИМО получили Демидовскую премию

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий стал обладателем премии в номинации "Прикладная математика", ректор... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:41

2021-02-09T10:41

2021-02-09T11:33

россия

иван крузенштерн

российская академия наук

анатолий торкунов

дмитрий пумпянский

екатеринбург

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий стал обладателем премии в номинации "Прикладная математика", ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов – в номинации "Общественные науки".Также российский физик и химик, академик Леопольд Леонтьев получил награду в номинации "Металлургия", а предприниматель Дмитрий Пумпянский – в номинации "Новые технологии".Торкунов также выразил благодарность за присуждение ему премии.Демидовская премия – одна из самых престижных в России, учреждённая в 1831 году уральским промышленником Павелом Демидовым. До 1866 года ее присуждали ежегодно. Премия считалась самой почетной неправительственной наградой России. В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась. Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в нескольких областях: наука о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, гуманитарные науки.Среди известных лауреатов Демидовских премий такие выдающиеся учёные, как Дмитрий Менделеев, Николай Пирогов, Иван Крузенштерн, Иван Сеченов, Жорес Алферов.

https://ria.ru/20210208/mozg-1596530748.html

https://ria.ru/20210128/mgu-1595049974.html

россия

екатеринбург

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россия, иван крузенштерн, российская академия наук, анатолий торкунов, дмитрий пумпянский, екатеринбург