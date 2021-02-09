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Ректоры МГУ и МГИМО получили Демидовскую премию
Ректоры МГУ и МГИМО получили Демидовскую премию
Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий стал обладателем премии в номинации "Прикладная математика", ректор... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:41
2021-02-09T11:33
россия
иван крузенштерн
российская академия наук
анатолий торкунов
дмитрий пумпянский
екатеринбург
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий стал обладателем премии в номинации "Прикладная математика", ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов – в номинации "Общественные науки".Также российский физик и химик, академик Леопольд Леонтьев получил награду в номинации "Металлургия", а предприниматель Дмитрий Пумпянский – в номинации "Новые технологии".Торкунов также выразил благодарность за присуждение ему премии.Демидовская премия – одна из самых престижных в России, учреждённая в 1831 году уральским промышленником Павелом Демидовым. До 1866 года ее присуждали ежегодно. Премия считалась самой почетной неправительственной наградой России. В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась. Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в нескольких областях: наука о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, гуманитарные науки.Среди известных лауреатов Демидовских премий такие выдающиеся учёные, как Дмитрий Менделеев, Николай Пирогов, Иван Крузенштерн, Иван Сеченов, Жорес Алферов.
https://ria.ru/20210208/mozg-1596530748.html
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россия, иван крузенштерн, российская академия наук, анатолий торкунов, дмитрий пумпянский, екатеринбург

Ректоры МГУ и МГИМО получили Демидовскую премию

10:41 09.02.2021 (обновлено: 11:33 09.02.2021)
 
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий стал обладателем премии в номинации "Прикладная математика", ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов – в номинации "Общественные науки".

"Демидовская премия 2020 года в номинации "Математика" присуждена академику Садовничему Виктору Антоновичу за выдающийся вклад в развитие математических наук... Демидовская премия 2020 года в номинации "Общественные науки" присуждена академику Торкунову Анатолию Васильевичу за выдающийся вклад в изучение истории международных отношении и дипломатии", - объявил в ходе церемонии награждения председатель Попечительского совета научного Демидовского фонда Геннадий Месяц.

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Также российский физик и химик, академик Леопольд Леонтьев получил награду в номинации "Металлургия", а предприниматель Дмитрий Пумпянский – в номинации "Новые технологии".
"Высшей наградой является награда, которую присуждают профессионалы за профессиональную деятельность, и это много стоит, я думаю... Счастлив получить эту высокую награду", - заявил Садовничий.
Торкунов также выразил благодарность за присуждение ему премии.
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"Я хотел бы выразить сердечную благодарность Демидовскому фонду за присуждение мне этой очень высокой, очень важной для меня премии, эта премия - это признание сообщества, это признание коллег, а мне кажется, что это очень дорого стоит", - добавил он.
Демидовская премия – одна из самых престижных в России, учреждённая в 1831 году уральским промышленником Павелом Демидовым. До 1866 года ее присуждали ежегодно. Премия считалась самой почетной неправительственной наградой России. В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась. Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в нескольких областях: наука о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, гуманитарные науки.
Среди известных лауреатов Демидовских премий такие выдающиеся учёные, как Дмитрий Менделеев, Николай Пирогов, Иван Крузенштерн, Иван Сеченов, Жорес Алферов.
 
РоссияИван КрузенштернРоссийская академия наукАнатолий ТоркуновДмитрий ПумпянскийЕкатеринбург
 
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