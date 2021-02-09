Захарова: Евросоюзу не удалось устроить России "публичную порку"
10:18 09.02.2021 (обновлено: 11:20 09.02.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Евросоюз хотел устроить России "публичную порку" во время визита в Москву Жозепа Борреля, но не получилось, заявили в МИД.
Представитель ЕС по внешней политике и безопасности пробыл в российской столице три дня — с 4 по 6 февраля. После поездки он заявил, что на предстоящей 22 февраля встрече глав европейских МИД участники могут принять решение о расширении санкций против России.
"Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача (Борреля. — Прим. ред.) была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси", — прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Вести FM".
По ее мнению, порка не получилась потому, что "российская сторона предложила обсудить реальные вопросы — от проблем до перспектив развития".
Накануне в МИД заявили, что критические высказывания Борелля о России по прилете в Брюссель контрастируют с его выступлениями во время поездки.
8 февраля, 16:14АкцентыЖозеп Боррель "провалился" в Москве. Пора в отставку?