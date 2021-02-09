https://ria.ru/20210209/porka-1596625827.html

Захарова: Евросоюзу не удалось устроить России "публичную порку"

Захарова: Евросоюзу не удалось устроить России "публичную порку"

Евросоюз хотел устроить России "публичную порку" во время визита в Москву Жозепа Борреля, но не получилось, заявили в МИД. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:18

2021-02-09T10:18

2021-02-09T11:20

жозеп боррель

мария захарова

швеция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581067563_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_8cafe720cb83b61588fc59c15d91ed7c.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Евросоюз хотел устроить России "публичную порку" во время визита в Москву Жозепа Борреля, но не получилось, заявили в МИД.Представитель ЕС по внешней политике и безопасности пробыл в российской столице три дня — с 4 по 6 февраля. После поездки он заявил, что на предстоящей 22 февраля встрече глав европейских МИД участники могут принять решение о расширении санкций против России.По ее мнению, порка не получилась потому, что "российская сторона предложила обсудить реальные вопросы — от проблем до перспектив развития".Накануне в МИД заявили, что критические высказывания Борелля о России по прилете в Брюссель контрастируют с его выступлениями во время поездки.На прошлой неделе Москва объявила персонами нон грата участвовавших в несогласованных акциях дипломатов Швеции, Польши и Германии, в ближайшее время они покинут Россию. В ответ эти страны высылают трех российских дипломатов. В МИД заявили, что не считают это зеркальной мерой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/borrel-1596537697.html

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, мария захарова, швеция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире