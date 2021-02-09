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Захарова: Евросоюзу не удалось устроить России "публичную порку"
Захарова: Евросоюзу не удалось устроить России "публичную порку"
Евросоюз хотел устроить России "публичную порку" во время визита в Москву Жозепа Борреля, но не получилось, заявили в МИД. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:18
2021-02-09T11:20
жозеп боррель
мария захарова
швеция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Евросоюз хотел устроить России "публичную порку" во время визита в Москву Жозепа Борреля, но не получилось, заявили в МИД.Представитель ЕС по внешней политике и безопасности пробыл в российской столице три дня — с 4 по 6 февраля. После поездки он заявил, что на предстоящей 22 февраля встрече глав европейских МИД участники могут принять решение о расширении санкций против России.По ее мнению, порка не получилась потому, что "российская сторона предложила обсудить реальные вопросы — от проблем до перспектив развития".Накануне в МИД заявили, что критические высказывания Борелля о России по прилете в Брюссель контрастируют с его выступлениями во время поездки.На прошлой неделе Москва объявила персонами нон грата участвовавших в несогласованных акциях дипломатов Швеции, Польши и Германии, в ближайшее время они покинут Россию. В ответ эти страны высылают трех российских дипломатов. В МИД заявили, что не считают это зеркальной мерой.
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жозеп боррель, мария захарова, швеция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире

Захарова: Евросоюзу не удалось устроить России "публичную порку"

10:18 09.02.2021 (обновлено: 11:20 09.02.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Евросоюз хотел устроить России "публичную порку" во время визита в Москву Жозепа Борреля, но не получилось, заявили в МИД.
Представитель ЕС по внешней политике и безопасности пробыл в российской столице три дня — с 4 по 6 февраля. После поездки он заявил, что на предстоящей 22 февраля встрече глав европейских МИД участники могут принять решение о расширении санкций против России.

"Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача (Борреля. — Прим. ред.) была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси", — прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире "Вести FM".

По ее мнению, порка не получилась потому, что "российская сторона предложила обсудить реальные вопросы — от проблем до перспектив развития".
Накануне в МИД заявили, что критические высказывания Борелля о России по прилете в Брюссель контрастируют с его выступлениями во время поездки.
На прошлой неделе Москва объявила персонами нон грата участвовавших в несогласованных акциях дипломатов Швеции, Польши и Германии, в ближайшее время они покинут Россию. В ответ эти страны высылают трех российских дипломатов. В МИД заявили, что не считают это зеркальной мерой.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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