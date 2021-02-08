https://ria.ru/20210208/borrel-1596436349.html

МИД России указал на контраст слов Борреля в Москве и в Брюсселе

МИД России указал на контраст слов Борреля в Москве и в Брюсселе

Критические высказывания о России верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые он сделал по... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T00:40

2021-02-08T00:40

2021-02-08T09:09

россия

жозеп боррель

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Критические высказывания о России верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые он сделал по возвращению в Брюссель, контрастируют с его выступлениями в Москве, заявили в МИД.Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля выразил мнение, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Как считает еврокомиссар, в этом вина именно России, которая "воспринимает демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут и должны сотрудничать, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.В МИД отметили, что "с удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве".В МИД предположили, что такие высказывания Боррель сделал, поскольку в Брюсселе ему могли объяснить, как следует расставить акценты. "Но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", — заключили в дипведомстве.Боррель посетил Москву 4-6 февраля. Еврокомиссар встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, а также с представителями российских общественных организаций.

https://ria.ru/20210207/navalnyy-1596433979.html

https://ria.ru/20210207/diplomaty-1596432368.html

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россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире