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https://ria.ru/20210208/borrel-1596436349.html
МИД России указал на контраст слов Борреля в Москве и в Брюсселе
МИД России указал на контраст слов Борреля в Москве и в Брюсселе
Критические высказывания о России верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые он сделал по... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T00:40
2021-02-08T09:09
россия
жозеп боррель
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Критические высказывания о России верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые он сделал по возвращению в Брюссель, контрастируют с его выступлениями в Москве, заявили в МИД.Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля выразил мнение, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Как считает еврокомиссар, в этом вина именно России, которая "воспринимает демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут и должны сотрудничать, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.В МИД отметили, что "с удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве".В МИД предположили, что такие высказывания Боррель сделал, поскольку в Брюсселе ему могли объяснить, как следует расставить акценты. "Но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", — заключили в дипведомстве.Боррель посетил Москву 4-6 февраля. Еврокомиссар встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, а также с представителями российских общественных организаций.
https://ria.ru/20210207/navalnyy-1596433979.html
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россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире

МИД России указал на контраст слов Борреля в Москве и в Брюсселе

00:40 08.02.2021 (обновлено: 09:09 08.02.2021)
 
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Критические высказывания о России верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которые он сделал по возвращению в Брюссель, контрастируют с его выступлениями в Москве, заявили в МИД.
Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля выразил мнение, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Как считает еврокомиссар, в этом вина именно России, которая "воспринимает демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут и должны сотрудничать, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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Боррель объяснил, почему не смог встретиться с Навальным
В МИД отметили, что "с удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве".

"Российская сторона прокомментировала итоги переговоров на пресс-конференции в его присутствии, и он имел все возможности сразу же дать собственную оценку, что и сделал", — указали во внешнеполитическом ведомстве. Там добавили, что "никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате".

В МИД предположили, что такие высказывания Боррель сделал, поскольку в Брюсселе ему могли объяснить, как следует расставить акценты. "Но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", — заключили в дипведомстве.
Боррель посетил Москву 4-6 февраля. Еврокомиссар встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, а также с представителями российских общественных организаций.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
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