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Российский посол назвал претензии Польши к Москве надуманными
Российский посол назвал претензии Польши к Москве надуманными
Реальных проблем в отношениях Москвы и Варшавы нет, все претензии к России надуманные, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:05
2021-02-09T14:13
сергей андреев (дипломат)
евросоюз
россия
польша
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Реальных проблем в отношениях Москвы и Варшавы нет, все претензии к России надуманные, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.По его словам, инициатива доведения двусторонних отношений до кризисного состояния на совести партнеров.Польские политики не стремятся к улучшению отношений с Россией, продолжил Сергей Андреев."На данный момент в этом плане среди польских политических элит, как ныне правящих, так и находящихся в оппозиции, существует своего рода консенсус. Никаких признаков готовности к улучшению отношений, к нормализации отношений с Россией пока здесь не просматривается", - отметил посол в эфире телеканала "Россия 24".Речи о взаимной высылке послов России и стран Евросоюза пока не идет, добавил Сергей Андреев."Речи о взаимной высылке послов, насколько я знаю, в наших отношениях с европейскими странами пока не шло", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".На прошлой неделе МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В понедельник Польша, Германия и Швеция объявила об ответных шагах и высылке российских дипломатов из этих стран.Позднее стало известно, что Польша объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани.Высылку российских дипломатов из Швеции, ФРГ, Польши нельзя назвать зеркальной мерой, заявили позже в МИД РФ.
https://ria.ru/20210209/vizit-1596645552.html
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сергей андреев (дипломат), евросоюз, россия, польша, в мире

Российский посол назвал претензии Польши к Москве надуманными

14:05 09.02.2021 (обновлено: 14:13 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Варшаве
Посольство Российской Федерации в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Реальных проблем в отношениях Москвы и Варшавы нет, все претензии к России надуманные, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.
По его словам, инициатива доведения двусторонних отношений до кризисного состояния на совести партнеров.

"В частности, в наших отношениях с Польшей реальных нерешаемых проблем просто-напросто нет. Все претензии, которые к нам предъявляются, все условия, которые нам ставятся, в общем-то, надуманные и притянутые за уши", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".

Польские политики не стремятся к улучшению отношений с Россией, продолжил Сергей Андреев.
"На данный момент в этом плане среди польских политических элит, как ныне правящих, так и находящихся в оппозиции, существует своего рода консенсус. Никаких признаков готовности к улучшению отношений, к нормализации отношений с Россией пока здесь не просматривается", - отметил посол в эфире телеканала "Россия 24".
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Речи о взаимной высылке послов России и стран Евросоюза пока не идет, добавил Сергей Андреев.
"Речи о взаимной высылке послов, насколько я знаю, в наших отношениях с европейскими странами пока не шло", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".
На прошлой неделе МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В понедельник Польша, Германия и Швеция объявила об ответных шагах и высылке российских дипломатов из этих стран.
Позднее стало известно, что Польша объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани.
Высылку российских дипломатов из Швеции, ФРГ, Польши нельзя назвать зеркальной мерой, заявили позже в МИД РФ.
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