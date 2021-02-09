https://ria.ru/20210209/polsha-1596672663.html

Российский посол назвал претензии Польши к Москве надуманными

Российский посол назвал претензии Польши к Москве надуманными

Реальных проблем в отношениях Москвы и Варшавы нет, все претензии к России надуманные, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:05

2021-02-09T14:05

2021-02-09T14:13

сергей андреев (дипломат)

евросоюз

россия

польша

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Реальных проблем в отношениях Москвы и Варшавы нет, все претензии к России надуманные, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.По его словам, инициатива доведения двусторонних отношений до кризисного состояния на совести партнеров.Польские политики не стремятся к улучшению отношений с Россией, продолжил Сергей Андреев."На данный момент в этом плане среди польских политических элит, как ныне правящих, так и находящихся в оппозиции, существует своего рода консенсус. Никаких признаков готовности к улучшению отношений, к нормализации отношений с Россией пока здесь не просматривается", - отметил посол в эфире телеканала "Россия 24".Речи о взаимной высылке послов России и стран Евросоюза пока не идет, добавил Сергей Андреев."Речи о взаимной высылке послов, насколько я знаю, в наших отношениях с европейскими странами пока не шло", - сказал Андреев в эфире телеканала "Россия 24".На прошлой неделе МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве. В понедельник Польша, Германия и Швеция объявила об ответных шагах и высылке российских дипломатов из этих стран.Позднее стало известно, что Польша объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани.Высылку российских дипломатов из Швеции, ФРГ, Польши нельзя назвать зеркальной мерой, заявили позже в МИД РФ.

https://ria.ru/20210209/vizit-1596645552.html

https://ria.ru/20210208/diplomaty-1596484188.html

россия

польша

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сергей андреев (дипломат), евросоюз, россия, польша, в мире