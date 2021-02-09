https://ria.ru/20210209/pivo-1596685855.html
Минфин прокомментировал сообщения о введении минимальных цен на пиво
Минфин прокомментировал сообщения о введении минимальных цен на пиво
Вопрос о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво в России рассматривать преждевременно, еще нет решений на уровне Евразийского экономического союза... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:13
2021-02-09T15:13
2021-02-09T15:31
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
пиво
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вопрос о введении минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво в России рассматривать преждевременно, еще нет решений на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении пресс-службы Минфина.Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала, что в Минфине обсуждают введение МРЦ на пивоваренную продукцию."Вопрос о введении минимальных цен на пиво рассматривать преждевременно. Целесообразность установления в России минимальных цен на отдельные виды алкогольной продукции крепостью не более 28% будет обсуждаться только после утверждения указанных изменений в договор ЕАЭС. Соответствующие предложения были направлены в ЕЭК еще год назад. Вопрос пока обсуждается на экспертном уровне на этой площадке. Итоговых решений нет", - сообщили в пресс-службе Минфина.
https://ria.ru/20201215/alkogol-1589244828.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), пиво, общество