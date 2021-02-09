"Ъ": в России захотели установить минимальную цену на пиво
11:03 09.02.2021 (обновлено: 12:55 09.02.2021)
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Минфине обсуждают возможность введения минимальной розничной цены на пиво, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку.
Газета уточнила, что с такой инициативой Союз российских пивоваров выступал еще в феврале прошлого года. Однако крупнейшие производители не поддержали ее, а "Балтика", Heineken и AB InBev Efes вышли из СРП.
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Как пояснили в Союзе российских пивоваров, нынешняя ситуация провоцирует среди производителей экономию на сырье и гонку за снижением цен. При этом малые и средние компании лишаются каналов сбыта — они работают на грани рентабельности и не имеют возможности долгосрочного планирования. Поэтому предлагается ввести минимальную цену на пиво в банке и бутылке на уровне 110 рублей за литр, а в ПЭТ-упаковке — 90 рублей за литр. При продаже на розлив цена за литр будет составлять 85 рублей.
Комиссия РСПП негативно оценила инициативу, так как она посчитала, что та имеет антирыночный характер, а также создает необоснованные ограничения и разрушает здоровую конкуренцию. Кроме того, указывалось, что пиво за последние годы выросло в цене из-за повышения акциза. Введение минимальной розничной цены повлияет на возможность установления скидок, а также приведет к подорожанию продукции и повысит нагрузку на легальный бизнес. Помимо этого, минимальная цена снизит конкурентоспособность отечественного пива, заключила комиссия.
По словам председателя совета Союза российских пивоваров Даниила Бримана, подобная позиция отражает точку зрения транснациональных компаний, которые и являются драйвером ценового демпинга на рынке.
Крупные участники рынка, как отмечает газета, все еще против введения МРЦ.
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