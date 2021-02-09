https://ria.ru/20210209/pamyatnik-1596693146.html

Депутаты ЛДПР призвали сохранить памятник Михаилу Кругу в Твери

Депутаты ЛДПР призвали сохранить памятник Михаилу Кругу в Твери

Зампредседателя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к губернатору Тверской... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:00

2021-02-09T16:00

2021-02-09T16:00

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Зампредседателя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к губернатору Тверской области Игорю Рудене с просьбой не допустить демонтажа памятника певцу Михаилу Кругу в Твери."Согласно имеющейся информации, в администрации Тверской области обсуждаются планы демонтажа памятника знаменитому уроженцу города Михаилу Кругу, установленного на бульваре Радищева. Оппоненты трагически погибшего певца ставят ему в вину якобы романтизацию криминала. Однако в богатом творческом наследии Михаила Круга множество произведений, в том числе, посвященных родной Твери, лиричных и абсолютно лишенных даже намека на "тюремную романтику". Михаил искренне любил город и до конца своих дней сохранял чувство преданности и привязанности к родному краю", — говорится в тексте обращения.При этом отмечается, что памятник был установлен не волевым указом городской или областной администрации, а решением жителей Твери в знак признательности за все, что известный шансонье делал для популяризации города.В ЛДПР недоумевают: "Кому вдруг так помешал певец спустя годы после своей трагической гибели, что даже его символическая фигура на тверской лавочке стала серьезным раздражителем? И неужели демонтаж памятника позволит решить проблемы региона?"По данным Нилова, конфликт вокруг памятника начался с недовольства ветерана МВД. "Однако, в частности, по моим личным наблюдениям, многие сотрудники правоохранительных органов (МВД, ФСИН и других) являются поклонниками творчества Михаила Круга. Учитывая изложенное выше, прошу Вас принять соответствующие меры и не допустить неминуемого скандала, который вызовет снос памятника знаменитому тверичанину Михаилу Кругу", — говорится в письме депутата на имя главы региона.

https://ria.ru/20210208/pokhorony-1596482077.html

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шоу-бизнес, знаменитости, игорь руденя, звезды, ярослав нилов, лдпр, михаил круг, тверь