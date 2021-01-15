https://ria.ru/20210115/rassledovanie-1593150019.html

Дело о гибели Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства

Дело о гибели Михаила Круга помогло раскрыть еще четыре убийства

Следователи, изучая уголовное дело об убийстве Михаила Круга, раскрыли четыре заказных убийства, совершенных членами банды "Тверские волки", обвиняемые уже... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:54

2021-01-15T10:54

2021-01-15T11:10

расследование убийства михаила круга

следственный комитет россии (ск рф)

михаил круг

тверь

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи, изучая уголовное дело об убийстве Михаила Круга, раскрыли четыре заказных убийства, совершенных членами банды "Тверские волки", обвиняемые уже знакомятся с материалами дела, рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области Алина Дубасова."Расследуя данное уголовное дело, мы раскрыли еще четыре убийства, совершенных в Твери и Тверской области в 2000-х годах. Трое из убитых являлись предпринимателями, а четвертый – местный криминальный авторитет, представитель на тот момент чеченской диаспоры в Твери. Сейчас обвиняемые, которыми по делу проходят члены банды "Тверские волки" Александр Агеев, Александр Осипов (младший), а также Дмитрий Баскаков и трое заказчиков, чьи имена мы не можем пока называть, знакомятся с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру", - сказала Дубасова в интервью РИА Новости.По ее словам, раскрыть убийства помогли друзья убийцы шансонье Дмитрия Веселова, которые и дали показания.Дубасова отметила, что Осипов, Агеев и Баскаков полностью признали свою вину. Один из заказчиков убийств признался частично, двое других – нет.Убийство Круга в его доме в Твери в 2002 году было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В 2019 году СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга - это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись с места преступления. Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, застрелил Осипов, который был поклонником творчества певца. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие приняло решение прекратить уголовное дело об убийстве Круга.Читайте полный текст интервью Алины Дубасовой >>

https://ria.ru/20190924/1559064358.html

https://ria.ru/20190923/1559005362.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

расследование убийства михаила круга, следственный комитет россии (ск рф), михаил круг, тверь, происшествия