https://ria.ru/20210115/dubasova-1593144158.html

Алина Дубасова: гибель Круга помогла раскрыть четыре заказных убийства

Алина Дубасова: гибель Круга помогла раскрыть четыре заказных убийства

Пятнадцатого января Следственный комитет России отмечает юбилей – 10 лет со дня создания ведомства как самостоятельного государственного органа. О неженской... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:00

2021-01-15T11:00

2021-01-15T11:00

тверская область

алина дубасова

интервью

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Пятнадцатого января Следственный комитет России отмечает юбилей – 10 лет со дня создания ведомства как самостоятельного государственного органа. О неженской профессии следователя, бесстрашии и заказных убийствах, совершенных членами банды "Тверские волки", рассказала в интервью РИА Новости заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тверской области Алина Дубасова. Беседовала Дарина Хануна.– Известно, что именно вы занимались расследованием уголовного дела об убийстве Михаила Круга. Один из членов банды "Тверские волки" Александр Осипов заявлял, что "заказал" шансонье криминальный авторитет, чью водочную продукцию отказался рекламировать Круг. Так ли это?– Это не совсем корректная информация. Данные сообщения проверялись в рамках расследования уголовного дела. Круг, действительно, если так можно сказать, мешал одному предпринимателю из-за того, что тоже выпускал водочную продукцию, но это не имеет никакого дела к убийству. Они не были даже знакомы, в связи с этим никаких разговоров о рекламе, соответственно, не было. В ходе расследования дела мы установили, что убийство Круга не было заказным. Мы проверили множество версий, в том числе и эту, но нет, все они не подтвердились.– Тридцатого декабря в Тверской области случилось ДТП, в результате которого погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Предположительно, кто виновен в ДТП? Было ли транспортное средство погибшего в исправном состоянии?– Данное уголовное дело расследуется следователями полиции, оно нам не передано. Мы выезжали на место ДТП, у нас зарегистрировано сообщение о преступлении, но уголовное дело находится в производстве у полиции.– А на какой стадии расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в колонии №9 под Тверью, которое было возбуждено в июне после публикации видео с избиениями в соцсетях?– Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время по делу проходит один из сотрудников колонии, на которого указывал сам потерпевший, ему предъявлено обвинение.– Признал ли он свою вину в содеянном и уволен ли с должности?– Нет, вину свою он не признает, обвиняемый находится под домашним арестом и с должности не уволен.– Расскажите про самые интересные уголовные дела, которые у вас сейчас есть в производстве?– Для меня одним из самых интересных уголовных дел было убийство Михаила Круга. Изучив это дело, я поняла, что со стороны его убийцы Дмитрия Веселова есть люди, с которыми можно побеседовать. Так, мы нашли бывшую девушку Веселова и его двух лучших друзей, которые и дали показания, подтвердившие факт совершения Веселовым убийства певца. Кроме того, расследуя данное уголовное дело, мы раскрыли еще четыре убийства, совершенных в Твери и Тверской области в 2000-х годах. Трое из убитых являлись предпринимателями, а четвертый – местный криминальный авторитет, представитель на тот момент чеченской диаспоры в Твери. Сейчас обвиняемые, которыми по делу проходят члены банды "Тверские волки" Александр Агеев, Александр Осипов (младший), а также Дмитрий Баскаков и трое заказчиков, чьи имена мы не можем пока называть, знакомятся с материалами уголовного дела, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру. Хочу отметить, что расследовать преступления прошлых лет гораздо сложнее, но интереснее.– Обвиняемые признались в убийствах?– Один из заказчиков признался частично в содеянном, двое других – нет. При этом Осипов, Агеев и Баскаков полностью признали свою вину. Они рассказали все до мельчайших подробностей, в дальнейшем их слова подтвердились экспертизами и осмотрами с мест преступлений. Больше всего меня удивило то, что, несмотря на то, что прошло порядка 18-20 лет, они помнят все детали.Еще одно резонансное дело было об убийстве 13-летней девочки. Школьницу убили мать, ее сожитель и 15-летний брат. На протяжение суток они избивали ребенка ремнем и обливали кипятком. Девочка умерла от болевого шока. Причиной таких зверств стала плохая помощь по хозяйству. Все они частично признали вину, заявив, что действительно избивали девочку, но не хотели убивать, называя свои действия "воспитательным процессом". При этом девочка никогда не жаловалась на проблемы в семье. В итоге суд приговорил женщину к 19 годам колонии, ее сожителя – к пожизненному заключению, а брата – к пяти годам колонии, в связи с тем, что он несовершеннолетний.– Алина Владимировна, а сколько лет вы уже работаете следователем?– Почти 11 лет. Я начинала работать следователем, когда еще Следственный комитет был при Генеральной прокуратуре, успела проработать там около 6 месяцев, а затем порядка пяти лет я была районным следователем.– А что изменилось в работе следствия за 10 лет?– Очень многое. Все стало по-другому. Допустим, за 10 лет у нас расширился круг тех уголовных дел, которые подследственные нам. Кроме того, появилось очень много различных экспертиз, поэтому сейчас получить доказательства стало гораздо проще.Хочу отметить, что одним из приоритетных направлений в настоящее время у нас является расследование преступлений прошлых лет, по которым у нас появилась возможность также назначать и проводить генетические экспертизы, если по уголовному делу имеются вещественные доказательства. Наш отдел сейчас расследует шесть таких дел.Например, благодаря такой возможности мы раскрыли убийство и изнасилование несовершеннолетней девочки, совершенное в 2002 году в Бежецком районе в Тверской области. Оно долгое время было не раскрыто, но мы назначили экспертизу и сумели установить личность преступника. Им оказался ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней местный житель. Кроме того, нам удалось установить, что за пару месяцев до совершения преступления мужчина женился, в дальнейшем он развелся, но в настоящее время он снова женат на женщине, с которой познакомился по переписке, когда находился в местах лишения свободы. В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение, он находится под арестом, но вину так и не признает. – А много ли девушек у вас в отделе работает? И как часто женщины выбирают профессию следователя?– У нас в отделе всего две девушки, но за последние пять лет, на мой взгляд, девушек-следователей стало гораздо больше.– Каково это работать девушке следователем, не страшно ли вам?– Нет, я с самого детства себя представляла следователем. Даже выезжая на места преступлений, страха нет. Скорее, как и любой человек, например, при убийствах, ты испытываешь сочувствие по отношению к родственникам погибшего, особенно, если это дети, но не боишься. Ну и, конечно, желание помочь потерпевшим, найти преступника. Следователю все равно нужно оставаться человеком и уметь сопереживать.– Сложно ли девушке проводить допросы или наоборот, подозреваемые лучше идут на контакт?– Это зависит от подозреваемого или обвиняемого. На моей практике были те, кто думал, что раз я девушка, то мне можно сказать что угодно, а потом получали пожизненный срок, не понимая, как такое произошло. Один из таких случаев был в 2018 году. Тогда в Осташковском районе был обнаружен труп 14-летней девочки, которая была жестоко убита и изнасилована. Совершившим преступление оказался ранее судимый за убийство своей сожительницы местный житель, который после освобождения из мест лишения свободы не имел определенного места жительства. Мужчина в принципе ненавидел всех женщин. Изначально он категорически отказывался идти на контакт со мной, пытался оскорблять, но в итоге суд приговорил его к пожизненному заключению. При этом мужчина признался в убийстве девочки, но отрицал изнасилование. Однако молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что он и изнасиловал школьницу.– В завершение нашей беседы, расскажите, какими качествами должна обладать девушка, чтобы справиться с нелегкой работой следователя?– В первую очередь необходимо уметь контролировать свои эмоции, потому что в работе следователя порой нужно сдерживать себя, и это относится не только к девушкам, но и к мужчинам. Необходимо уметь вникать в проблему, находить общий язык с людьми и ни в коем случае нельзя поверхностно относиться к работе. Но самое главное, на мой взгляд, это энтузиазм, у следователя обязательно должны гореть глаза.

https://ria.ru/20190923/1559005362.html

https://ria.ru/20191014/1559787910.html

https://ria.ru/20210115/sk-1593020433.html

https://ria.ru/20201222/oruzhie-1590270869.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, алина дубасова, интервью