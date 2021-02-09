https://ria.ru/20210209/ogranicheniya-1596616503.html

Комитет ГД одобрил снятие возрастных ограничений для некоторых чиновников

Комитет ГД одобрил снятие возрастных ограничений для некоторых чиновников

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять в первом чтении законопроект, снимающий ограничения по... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T09:11

2021-02-09T09:11

2021-02-09T11:31

россия

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять в первом чтении законопроект, снимающий ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом.Нижняя палата может рассмотреть документ в первом чтении на пленарном заседании 16 февраля.Поправки к закону "О государственной гражданской службе" внес в январе президент Владимир Путин.Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет, но для некоторых руководителей его могут продлить до 70 лет. Однако, как говорится в пояснительной записке, иногда возникает необходимость продлить срок службы наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей и после достижения ими 70-летнего возраста.Поэтому новый законопроект предусматривает, что в исключительных случаях это возрастное ограничение не распространяется на гражданских служащих, которых назначает на должности глава государства.

https://ria.ru/20201205/chinovniki-1587751114.html

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2021

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россия, госдума рф, владимир путин, политика