https://ria.ru/20210209/ogranicheniya-1596616503.html
Комитет ГД одобрил снятие возрастных ограничений для некоторых чиновников
Комитет ГД одобрил снятие возрастных ограничений для некоторых чиновников
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять в первом чтении законопроект, снимающий ограничения по... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:11
2021-02-09T09:11
2021-02-09T11:31
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госдума рф
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политика
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять в первом чтении законопроект, снимающий ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом.Нижняя палата может рассмотреть документ в первом чтении на пленарном заседании 16 февраля.Поправки к закону "О государственной гражданской службе" внес в январе президент Владимир Путин.Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет, но для некоторых руководителей его могут продлить до 70 лет. Однако, как говорится в пояснительной записке, иногда возникает необходимость продлить срок службы наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей и после достижения ими 70-летнего возраста.Поэтому новый законопроект предусматривает, что в исключительных случаях это возрастное ограничение не распространяется на гражданских служащих, которых назначает на должности глава государства.
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россия, госдума рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Комитет Госдумы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал принять в первом чтении законопроект, снимающий ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом.
Нижняя палата может рассмотреть документ в первом чтении на пленарном заседании 16 февраля.
Поправки к закону "О государственной гражданской службе" внес в январе
президент Владимир Путин
.
Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет, но для некоторых руководителей его могут продлить до 70 лет. Однако, как говорится в пояснительной записке, иногда возникает необходимость продлить срок службы наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей и после достижения ими 70-летнего возраста.
Поэтому новый законопроект предусматривает, что в исключительных случаях это возрастное ограничение не распространяется на гражданских служащих, которых назначает на должности глава государства.