https://ria.ru/20210122/zakonoproekt-1594159984.html
Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте госслужащих
Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте госслужащих
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих в особых случаях. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:33
2021-01-22T14:33
2021-01-22T19:38
законопроекты
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583345896_0:78:3076:1808_1920x0_80_0_0_87a10961f1baf6e175b495d1e1a79e75.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих в особых случаях.Документ вносит изменения в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", он опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.Законом установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет. Согласно проекту, госслужащему, достигшему этого возраста и находящемуся на посту категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы могут продлить до 70 лет.Как указывают авторы, в отдельных случаях возникает необходимость его продления для "наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей и после достижения ими указанного возраста"."В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется", — отмечается в пояснительной записке.Проект подготовили "в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы".
https://ria.ru/20201205/chinovniki-1587751114.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201130/1587024109.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583345896_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c4fe4750d80277be5d0b4ba61fb6d258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
законопроекты, владимир путин, россия
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин
внес в Госдуму
законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих в особых случаях.
Документ вносит изменения в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", он опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Законом установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет. Согласно проекту, госслужащему, достигшему этого возраста и находящемуся на посту категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы могут продлить до 70 лет.
Как указывают авторы, в отдельных случаях возникает необходимость его продления для "наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей и после достижения ими указанного возраста".
"В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации
, названное возрастное ограничение не распространяется", — отмечается в пояснительной записке.
Проект подготовили "в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы".