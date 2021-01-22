https://ria.ru/20210122/zakonoproekt-1594159984.html

Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте госслужащих

Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте госслужащих

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих в особых случаях. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:33

2021-01-22T14:33

2021-01-22T19:38

законопроекты

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих в особых случаях.Документ вносит изменения в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", он опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.Законом установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет. Согласно проекту, госслужащему, достигшему этого возраста и находящемуся на посту категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы могут продлить до 70 лет.Как указывают авторы, в отдельных случаях возникает необходимость его продления для "наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей и после достижения ими указанного возраста"."В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется", — отмечается в пояснительной записке.Проект подготовили "в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы".

https://ria.ru/20201205/chinovniki-1587751114.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/1587024109.html

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законопроекты, владимир путин, россия