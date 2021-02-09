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В Таджикистане появятся школы, работающие по российским стандартам
В Таджикистане появятся школы, работающие по российским стандартам
Школы, которые будут работать по российским образовательным стандартам, появятся в Таджикистане, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:43
2021-02-09T15:43
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
таджикистан
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Школы, которые будут работать по российским образовательным стандартам, появятся в Таджикистане, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Как уточнили в министерстве, в Таджикистане начнется строительство пяти школ, которые будут работать по российским стандартам образования."Проект вышел на этап практической реализации", – заявил Глушко, слова которого приводит пресс-служба, на полях заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Таджикистаном.В рамках заседания были зафиксированы основные положения, регулирующие условия создания и функционирования школ в Республике Таджикистан.Глушко напомнил, что в настоящее время реализуется совместный гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом", и число его участников постоянно растет. В этом учебном году в школах Таджикистана русский язык и литературу, математику, химию, биологию и другие предметы на русском языке преподают 50 российских педагогов."Полагаю важным развивать образовательное сотрудничество между нашими странами и по другим направлениям, в том числе по вопросу совместной разработки учебно-методического комплекса по русскому языку как иностранному со страновой спецификой Республики Таджикистан для учащихся 1–11 классов таджикистанских школ", – подчеркнул Глушко.Он обратил внимание на актуальность взаимодействия по линии среднего профессионального образования, профориентации школьников, разработки программ обучения педагогов техникумов и колледжей, в том числе с использованием дистанционных технологий.Глушко отметил, что в 2022 году в Москве состоится XX Международный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", и пригласил команду Таджикистана к участию в мероприятиях чемпионата.
https://ria.ru/20210208/natsbezopasnost-1596514867.html
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), таджикистан

В Таджикистане появятся школы, работающие по российским стандартам

15:43 09.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчащиеся на уроке в школе №429 в Москве
Учащиеся на уроке в школе №429 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Школы, которые будут работать по российским образовательным стандартам, появятся в Таджикистане, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Как уточнили в министерстве, в Таджикистане начнется строительство пяти школ, которые будут работать по российским стандартам образования.
"Проект вышел на этап практической реализации", – заявил Глушко, слова которого приводит пресс-служба, на полях заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Таджикистаном.
В рамках заседания были зафиксированы основные положения, регулирующие условия создания и функционирования школ в Республике Таджикистан.
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Глушко напомнил, что в настоящее время реализуется совместный гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом", и число его участников постоянно растет. В этом учебном году в школах Таджикистана русский язык и литературу, математику, химию, биологию и другие предметы на русском языке преподают 50 российских педагогов.
"Полагаю важным развивать образовательное сотрудничество между нашими странами и по другим направлениям, в том числе по вопросу совместной разработки учебно-методического комплекса по русскому языку как иностранному со страновой спецификой Республики Таджикистан для учащихся 1–11 классов таджикистанских школ", – подчеркнул Глушко.
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Он обратил внимание на актуальность взаимодействия по линии среднего профессионального образования, профориентации школьников, разработки программ обучения педагогов техникумов и колледжей, в том числе с использованием дистанционных технологий.
Глушко отметил, что в 2022 году в Москве состоится XX Международный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", и пригласил команду Таджикистана к участию в мероприятиях чемпионата.
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