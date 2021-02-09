https://ria.ru/20210209/obrazovanie-1596690645.html

В Таджикистане появятся школы, работающие по российским стандартам

В Таджикистане появятся школы, работающие по российским стандартам

Школы, которые будут работать по российским образовательным стандартам, появятся в Таджикистане, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:43

2021-02-09T15:43

2021-02-09T15:43

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593461360_0:43:3489:2006_1920x0_80_0_0_9e32d3ceaf4e30e7fe2fc7c7cc94f944.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Школы, которые будут работать по российским образовательным стандартам, появятся в Таджикистане, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Как уточнили в министерстве, в Таджикистане начнется строительство пяти школ, которые будут работать по российским стандартам образования."Проект вышел на этап практической реализации", – заявил Глушко, слова которого приводит пресс-служба, на полях заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Таджикистаном.В рамках заседания были зафиксированы основные положения, регулирующие условия создания и функционирования школ в Республике Таджикистан.Глушко напомнил, что в настоящее время реализуется совместный гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом", и число его участников постоянно растет. В этом учебном году в школах Таджикистана русский язык и литературу, математику, химию, биологию и другие предметы на русском языке преподают 50 российских педагогов."Полагаю важным развивать образовательное сотрудничество между нашими странами и по другим направлениям, в том числе по вопросу совместной разработки учебно-методического комплекса по русскому языку как иностранному со страновой спецификой Республики Таджикистан для учащихся 1–11 классов таджикистанских школ", – подчеркнул Глушко.Он обратил внимание на актуальность взаимодействия по линии среднего профессионального образования, профориентации школьников, разработки программ обучения педагогов техникумов и колледжей, в том числе с использованием дистанционных технологий.Глушко отметил, что в 2022 году в Москве состоится XX Международный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", и пригласил команду Таджикистана к участию в мероприятиях чемпионата.

https://ria.ru/20210208/natsbezopasnost-1596514867.html

https://ria.ru/20210209/obrazovanie-1596640220.html

https://ria.ru/20210208/kravtsov-1596528865.html

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), таджикистан