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ЕС продолжит поддерживать контакты с командой Навального, заявил Боррель
ЕС продолжит поддерживать контакты с командой Навального, заявил Боррель
Европейский союз продолжит поддерживать контакты с представителями Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:58
2021-02-09T17:58
россия
жозеп боррель
алексей навальный
евросоюз
германия
шереметьево (аэропорт)
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Европейский союз продолжит поддерживать контакты с представителями Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, комментируя свою недавнюю поездку в Россию.Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским блогером.Боррель добавил, что ему не удалось в ходе визита в Москву встретиться с Навальным, однако член делегации ЕС сумел провести встречу с его адвокатом в российской столице.Страны ЕС критикуют решение суда по Навальному, а также задержание участников несогласованных акций в его поддержку.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210209/navalnyy-1596658265.html
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россия, жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, германия, шереметьево (аэропорт), в мире

ЕС продолжит поддерживать контакты с командой Навального, заявил Боррель

17:58 09.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Европейский союз продолжит поддерживать контакты с представителями Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, комментируя свою недавнюю поездку в Россию.
Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским блогером.

"Мы продолжим контакты с его (Навального - ред.) командой, чтобы демонстрировать нашу поддержку", - сказал Боррель, выступая на пленарной сессии Европейского парламента.

Боррель добавил, что ему не удалось в ходе визита в Москву встретиться с Навальным, однако член делегации ЕС сумел провести встречу с его адвокатом в российской столице.
Страны ЕС критикуют решение суда по Навальному, а также задержание участников несогласованных акций в его поддержку.
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МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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РоссияЖозеп БоррельАлексей НавальныйЕвросоюзГерманияШереметьево (аэропорт)В мире
 
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