ЕС продолжит поддерживать контакты с командой Навального, заявил Боррель
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Европейский союз продолжит поддерживать контакты с представителями Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, комментируя свою недавнюю поездку в Россию.
Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским блогером.
"Мы продолжим контакты с его (Навального - ред.) командой, чтобы демонстрировать нашу поддержку", - сказал Боррель, выступая на пленарной сессии Европейского парламента.
Боррель добавил, что ему не удалось в ходе визита в Москву встретиться с Навальным, однако член делегации ЕС сумел провести встречу с его адвокатом в российской столице.
Страны ЕС критикуют решение суда по Навальному, а также задержание участников несогласованных акций в его поддержку.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава министерства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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