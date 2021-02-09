https://ria.ru/20210209/navalnyy-1596658265.html

Захарова призвала перестать называть сторонников Навального оппозицией

Захарова призвала перестать называть сторонников Навального оппозицией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пора перестать называть сторонников Алексея Навального, в том числе руководителя сети региональных... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:57

2021-02-09T12:57

2021-02-09T13:30

россия

мария захарова

алексей навальный

политика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пора перестать называть сторонников Алексея Навального, в том числе руководителя сети региональных "штабов Навального" Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова, оппозицией - они агенты влияния, а натовцы инструктируют их о формате митингов."Вообще надо переставать называть их оппозицией, оппозиция - это другое. А это агенты влияния, и я сейчас вам это докажу. Дело в том, что, как вы помните, 4 февраля Волков заявил, что они не будут больше проводить протесты зимой и продолжат эти акции весной и летом. Что вы думаете, сегодня в первой половине дня было заявлено ровно противоположное: что эти акции продолжатся в феврале. Что произошло между 4 и 9 февраля? Все банально, просто и, к сожалению, пошло... Вчера в Брюсселе, в постпредстве Польши при ЕС прошла онлайн-встреча Волкова и Ашуркова со странами-членами ЕС, а также США и Британии", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Захарова заявила, что эта встреча была нацелена на дестабилизацию ситуации в России."Как ты это не прикрывай, как ты это ни называй, но это встреча с агентами влияния для дестабилизации ситуации в суверенном государстве, по-другому это нельзя называть", - заявила Захарова в эфире "Первого канала", комментируя данные о состоявшейся встрече. Как отметила официальный представитель МИД РФ, во встрече принимали участие представители НАТО.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

https://ria.ru/20210131/ssha-1595265861.html

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россия, мария захарова, алексей навальный, политика