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Захарова призвала перестать называть сторонников Навального оппозицией
Захарова призвала перестать называть сторонников Навального оппозицией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пора перестать называть сторонников Алексея Навального, в том числе руководителя сети региональных... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:57
2021-02-09T13:30
россия
мария захарова
алексей навальный
политика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пора перестать называть сторонников Алексея Навального, в том числе руководителя сети региональных "штабов Навального" Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова, оппозицией - они агенты влияния, а натовцы инструктируют их о формате митингов."Вообще надо переставать называть их оппозицией, оппозиция - это другое. А это агенты влияния, и я сейчас вам это докажу. Дело в том, что, как вы помните, 4 февраля Волков заявил, что они не будут больше проводить протесты зимой и продолжат эти акции весной и летом. Что вы думаете, сегодня в первой половине дня было заявлено ровно противоположное: что эти акции продолжатся в феврале. Что произошло между 4 и 9 февраля? Все банально, просто и, к сожалению, пошло... Вчера в Брюсселе, в постпредстве Польши при ЕС прошла онлайн-встреча Волкова и Ашуркова со странами-членами ЕС, а также США и Британии", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Захарова заявила, что эта встреча была нацелена на дестабилизацию ситуации в России."Как ты это не прикрывай, как ты это ни называй, но это встреча с агентами влияния для дестабилизации ситуации в суверенном государстве, по-другому это нельзя называть", - заявила Захарова в эфире "Первого канала", комментируя данные о состоявшейся встрече. Как отметила официальный представитель МИД РФ, во встрече принимали участие представители НАТО.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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россия, мария захарова, алексей навальный, политика

Захарова призвала перестать называть сторонников Навального оппозицией

12:57 09.02.2021 (обновлено: 13:30 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пора перестать называть сторонников Алексея Навального, в том числе руководителя сети региональных "штабов Навального" Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова, оппозицией - они агенты влияния, а натовцы инструктируют их о формате митингов.
"Вообще надо переставать называть их оппозицией, оппозиция - это другое. А это агенты влияния, и я сейчас вам это докажу. Дело в том, что, как вы помните, 4 февраля Волков заявил, что они не будут больше проводить протесты зимой и продолжат эти акции весной и летом. Что вы думаете, сегодня в первой половине дня было заявлено ровно противоположное: что эти акции продолжатся в феврале. Что произошло между 4 и 9 февраля? Все банально, просто и, к сожалению, пошло... Вчера в Брюсселе, в постпредстве Польши при ЕС прошла онлайн-встреча Волкова и Ашуркова со странами-членами ЕС, а также США и Британии", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
"Только один маленький нюанс. Этот формат - страны ЕС, плюс США, плюс Британия - это уже немного не ЕС, это уже НАТО. Так что они встречались вчера с натовцами, получили инструкции по полной программе. Думаю, им просто четко объяснили - никакой весны и лета ждать не надо и что нужно продолжать раскачивать ситуацию", - отметила Захарова.
Захарова заявила, что эта встреча была нацелена на дестабилизацию ситуации в России.
"Как ты это не прикрывай, как ты это ни называй, но это встреча с агентами влияния для дестабилизации ситуации в суверенном государстве, по-другому это нельзя называть", - заявила Захарова в эфире "Первого канала", комментируя данные о состоявшейся встрече. Как отметила официальный представитель МИД РФ, во встрече принимали участие представители НАТО.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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