https://ria.ru/20210209/navalnyy-1596656994.html

В Кремле отреагировали на призывы сторонников Навального к флешмобу

В Кремле отреагировали на призывы сторонников Навального к флешмобу

Правоохранители не будут играть в кошки-мышки с протестующими, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T12:50

2021-02-09T12:50

2021-02-09T13:34

замена условного срока навального

россия

ив роше

дмитрий медведев

германия

шереметьево (аэропорт)

алексей навальный

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правоохранители не будут играть в кошки-мышки с протестующими, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу: людям предлагают выйти вечером 14 февраля во двор и и зажечь фонарики.На вопрос журналиста о том, как к этому относятся власти и будет ли это расцениваться как призывы к несанкционированным акциям, Песков ответил: "Затрудняюсь сказать".Навального 17 января задержали в Шереметьево по возвращении из Германии, а в начале февраля суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.Несогласованный протестные акции прошли 23 января во многих городах России, а затем, несмотря на многочисленные предупреждения властей, продолжились неделю спустя и 2 февраля, после решения суда по делу Навального.Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210209/dokazatelstvo-1596628231.html

россия

германия

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замена условного срока навального, россия, ив роше, дмитрий медведев, германия, шереметьево (аэропорт), алексей навальный, дмитрий песков, общество