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В Кремле отреагировали на призывы сторонников Навального к флешмобу
В Кремле отреагировали на призывы сторонников Навального к флешмобу
Правоохранители не будут играть в кошки-мышки с протестующими, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T12:50
2021-02-09T13:34
замена условного срока навального
россия
ив роше
дмитрий медведев
германия
шереметьево (аэропорт)
алексей навальный
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правоохранители не будут играть в кошки-мышки с протестующими, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу: людям предлагают выйти вечером 14 февраля во двор и и зажечь фонарики.На вопрос журналиста о том, как к этому относятся власти и будет ли это расцениваться как призывы к несанкционированным акциям, Песков ответил: "Затрудняюсь сказать".Навального 17 января задержали в Шереметьево по возвращении из Германии, а в начале февраля суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.Несогласованный протестные акции прошли 23 января во многих городах России, а затем, несмотря на многочисленные предупреждения властей, продолжились неделю спустя и 2 февраля, после решения суда по делу Навального.Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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замена условного срока навального, россия, ив роше, дмитрий медведев, германия, шереметьево (аэропорт), алексей навальный, дмитрий песков, общество

В Кремле отреагировали на призывы сторонников Навального к флешмобу

12:50 09.02.2021 (обновлено: 13:34 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правоохранители не будут играть в кошки-мышки с протестующими, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал призывы сторонников Алексея Навального к флешмобу: людям предлагают выйти вечером 14 февраля во двор и и зажечь фонарики.
На вопрос журналиста о том, как к этому относятся власти и будет ли это расцениваться как призывы к несанкционированным акциям, Песков ответил: "Затрудняюсь сказать".
"В "кошки-мышки" ни с кем играть не будем, но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", — добавил он.
Навального 17 января задержали в Шереметьево по возвращении из Германии, а в начале февраля суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.
Несогласованный протестные акции прошли 23 января во многих городах России, а затем, несмотря на многочисленные предупреждения властей, продолжились неделю спустя и 2 февраля, после решения суда по делу Навального.
Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 10:29
МИД сообщил о доказательствах участия дипломатов ЕС в незаконных акциях
 
Замена условного срока НавальногоРоссияИв РошеДмитрий МедведевГерманияШереметьево (аэропорт)Алексей НавальныйДмитрий ПесковОбщество
 
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