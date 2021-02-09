https://ria.ru/20210209/navalnyy-1596604492.html

Захарова: тема Навального не касается ни ЕС, ни Испании

Захарова: тема Навального не касается ни ЕС, ни Испании

Тема российского оппозиционера Алексея Навального не касается ни ЕС, ни Испании, заявила в интервью испанскому агентству Efe официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T02:18

2021-02-09T02:18

2021-02-09T02:18

россия

аранча гонсалес лайя

мария захарова

сергей лавров

мид испании‎

дмитрий песков

москва

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политика

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МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. Тема российского оппозиционера Алексея Навального не касается ни ЕС, ни Испании, заявила в интервью испанскому агентству Efe официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что Москва признает "каталонское дело" внутренним вопросом Испании.Ранее глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя, комментируя высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу "каталонского дела", заявила, что политических заключенных в Испании нет, есть заключенные политики, а также в очередной раз призвала к освобождению Алексея Навального.Захарова также отметила, что нашла, по меньшей мере, три официальных комментария госпожи Гонсалес о Навальном."Каким образом тема Навального касается Испании? Каким образом это входит в повестку дня министерства иностранных дел Испании?" - сказала Захарова.При этом представитель МИД не видит причин для того, чтобы последние заявления Мадрида и Москвы повлияли на двусторонние отношения. Она также напомнила, что Россия заявляла, что "каталонский вопрос" является "внутренним делом Испании".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".

https://ria.ru/20210209/zakharova-1596599233.html

https://ria.ru/20210208/tema-1596570610.html

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россия, аранча гонсалес лайя, мария захарова, сергей лавров, мид испании‎, дмитрий песков, москва, мадрид (город), политика