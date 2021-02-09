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Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Черном море
Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Черном море
Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия РФ в регионе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T19:46
2021-02-09T19:46
денис шмыгаль
россия
черное море
нато
республика крым
йенс столтенберг
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия РФ в регионе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем."Мы констатируем усиление России в Черном море после нелегальной аннексии Крыма", - сказал Столтенберг.По его словам, речь идет, в частности, об усилении российского флота.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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денис шмыгаль, россия, черное море, нато, республика крым, йенс столтенберг, украина, в мире

Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Черном море

19:46 09.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия РФ в регионе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.
"Мы констатируем усиление России в Черном море после нелегальной аннексии Крыма", - сказал Столтенберг.
По его словам, речь идет, в частности, об усилении российского флота.

"НАТО усиливает свое присутствие в Черном море, только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море. В том числе прошли учения с украинским ВМФ. Таким образом, НАТО усилила свое присутствие в Черном море, уделяет этому региону стратегическое значение", - заявил генсек НАТО.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Денис ШмыгальРоссияЧерное мореНАТОРеспублика КрымЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
 
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