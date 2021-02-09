Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Черном море
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия РФ в регионе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.
"Мы констатируем усиление России в Черном море после нелегальной аннексии Крыма", - сказал Столтенберг.
По его словам, речь идет, в частности, об усилении российского флота.
"НАТО усиливает свое присутствие в Черном море, только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море. В том числе прошли учения с украинским ВМФ. Таким образом, НАТО усилила свое присутствие в Черном море, уделяет этому региону стратегическое значение", - заявил генсек НАТО.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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