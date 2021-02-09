https://ria.ru/20210209/nato-1596735166.html

Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Черном море

Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Черном море

Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия РФ в регионе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T19:46

2021-02-09T19:46

2021-02-09T19:46

денис шмыгаль

россия

черное море

нато

республика крым

йенс столтенберг

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Черном море в ответ на действия РФ в регионе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем."Мы констатируем усиление России в Черном море после нелегальной аннексии Крыма", - сказал Столтенберг.По его словам, речь идет, в частности, об усилении российского флота.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210208/nato-1596440083.html

россия

черное море

республика крым

украина

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денис шмыгаль, россия, черное море, нато, республика крым, йенс столтенберг, украина, в мире