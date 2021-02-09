Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210209/nanomaterialy-1596683652.html
Ученые назвали опасность наноматериалов для здоровья
Ученые назвали опасность наноматериалов для здоровья
Наночастицы, которые добавляют сегодня во многие продукты питания и косметику для улучшения их потребительских качеств, представляют реальную угрозу для... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:02
2021-02-09T15:02
наука
здоровье
финляндия
питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596682504_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_ec0596190e8534b6ddde4688d84b62c9.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Наночастицы, которые добавляют сегодня во многие продукты питания и косметику для улучшения их потребительских качеств, представляют реальную угрозу для здоровья и жизни, так как накапливаются в клетках и органах человека. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Nature Communications.Нанотехнологии меняют повседневную жизнь. Благодаря им медики научились более эффективно лечить многие болезни, а инженеры создали материалы, которые в сто раз прочнее стали, батареи, которые служат в десять раз дольше, или солнечные панели, которые производят вдвое больше энергии. Не говоря уже о чудесных средствах по уходу за кожей, самоочищающихся автомобилях и других новшествах, которые раньше присутствовали только в фантастических фильмах, а теперь стали реальностью.Многие современные технологии подразумевают использование наноматериалов при производстве продуктов питания, косметики и одежды. При этом, применение этих материалов не ограничивается законодательством, и их не упоминают в списках ингредиентов. Это вызывает беспокойство ученых, поскольку наноматериалы, способные проникать в клетки человека, могут быть очень опасными. Исследователи из Финляндии, Нидерландов, Чехии, Великобритании, Индии и Испании объединили усилия, чтобы отследить, как ведут себя в пищевых цепях наночастицы, содержащиеся в продуктах питания. Для этого они разработали чувствительный метод для поиска и отслеживания наночастиц золота по всей водной пищевой цепи, от микроорганизмов до рыбы, которая является основным источником пищи во многих странах."Мы обнаружили, что наноматериалы прочно связываются с микроорганизмами, которые служат пищей для более крупных животных и, в конце концов, могут попасть в нашу пищевую цепочку, — приводятся в пресс-релизе Университета Восточной Финляндии слова ведущего автора исследования доктора Фазеля Мониха (Fazel Monikh). — Попадая в организм, наночастицы изменяют свою форму и размер и превращаются в более опасные формы, которые легко проникают в клетки. Мы обнаружили, что наноматериалы имеют тенденцию накапливаться в различных органах, особенно в мозге".По словам исследователей, количество наноматериалов в организме в целом или в отдельных органах очень трудно измерить стандартными методами, поэтому пока невозможно создать соответствующие стандарты безопасности."Возможно, вы уже используете наноматериалы в своей пище, одежде, косметических продуктах, но по-прежнему не знаете об этом, потому что они очень маленькие и мы просто не можем их измерить, — говорит доктор Моних. — Но люди имеют право знать, что они покупают и используют. Это глобальная проблема, которая требует глобального решения. Еще предстоит ответить на многие вопросы о наноматериалах: безопасны ли они для нас и окружающей среды, где они оседают после того, как мы закончили их использовать, и как можно оценить возможный риск".Авторы подчеркивают важную роль ученых, которые должны своими исследованиями помочь директивным органам ввести более строгие правила использования наноматериалов и нанотехнологий.
https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596192023.html
https://ria.ru/20210204/zerno-1595910268.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596682504_132:0:1412:960_1920x0_80_0_0_c6a70199ec7e3b62927ea5789bf05c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, финляндия, питание

Ученые назвали опасность наноматериалов для здоровья

15:02 09.02.2021
 
© Фото : MostPhotos/Tatiana MihailovaПотребительские продукты с наноматериалами
Потребительские продукты с наноматериалами - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : MostPhotos/Tatiana Mihailova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Наночастицы, которые добавляют сегодня во многие продукты питания и косметику для улучшения их потребительских качеств, представляют реальную угрозу для здоровья и жизни, так как накапливаются в клетках и органах человека. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Nature Communications.
Нанотехнологии меняют повседневную жизнь. Благодаря им медики научились более эффективно лечить многие болезни, а инженеры создали материалы, которые в сто раз прочнее стали, батареи, которые служат в десять раз дольше, или солнечные панели, которые производят вдвое больше энергии. Не говоря уже о чудесных средствах по уходу за кожей, самоочищающихся автомобилях и других новшествах, которые раньше присутствовали только в фантастических фильмах, а теперь стали реальностью.
Многие современные технологии подразумевают использование наноматериалов при производстве продуктов питания, косметики и одежды. При этом, применение этих материалов не ограничивается законодательством, и их не упоминают в списках ингредиентов. Это вызывает беспокойство ученых, поскольку наноматериалы, способные проникать в клетки человека, могут быть очень опасными.
Исследователи из Финляндии, Нидерландов, Чехии, Великобритании, Индии и Испании объединили усилия, чтобы отследить, как ведут себя в пищевых цепях наночастицы, содержащиеся в продуктах питания. Для этого они разработали чувствительный метод для поиска и отслеживания наночастиц золота по всей водной пищевой цепи, от микроорганизмов до рыбы, которая является основным источником пищи во многих странах.
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 22:00Наука
Создано вещество, повышающее эффективность вакцин от ковид в десять раз
"Мы обнаружили, что наноматериалы прочно связываются с микроорганизмами, которые служат пищей для более крупных животных и, в конце концов, могут попасть в нашу пищевую цепочку, — приводятся в пресс-релизе Университета Восточной Финляндии слова ведущего автора исследования доктора Фазеля Мониха (Fazel Monikh). — Попадая в организм, наночастицы изменяют свою форму и размер и превращаются в более опасные формы, которые легко проникают в клетки. Мы обнаружили, что наноматериалы имеют тенденцию накапливаться в различных органах, особенно в мозге".
По словам исследователей, количество наноматериалов в организме в целом или в отдельных органах очень трудно измерить стандартными методами, поэтому пока невозможно создать соответствующие стандарты безопасности.
"Возможно, вы уже используете наноматериалы в своей пище, одежде, косметических продуктах, но по-прежнему не знаете об этом, потому что они очень маленькие и мы просто не можем их измерить, — говорит доктор Моних. — Но люди имеют право знать, что они покупают и используют. Это глобальная проблема, которая требует глобального решения. Еще предстоит ответить на многие вопросы о наноматериалах: безопасны ли они для нас и окружающей среды, где они оседают после того, как мы закончили их использовать, и как можно оценить возможный риск".
Авторы подчеркивают важную роль ученых, которые должны своими исследованиями помочь директивным органам ввести более строгие правила использования наноматериалов и нанотехнологий.
Проверка риса в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 02:30Наука
Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
 
НаукаЗдоровьеФинляндияПитание
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
Лента новостейМолния