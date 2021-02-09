https://ria.ru/20210209/nanomaterialy-1596683652.html

Ученые назвали опасность наноматериалов для здоровья

Ученые назвали опасность наноматериалов для здоровья

Наночастицы, которые добавляют сегодня во многие продукты питания и косметику для улучшения их потребительских качеств, представляют реальную угрозу для... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:02

2021-02-09T15:02

2021-02-09T15:02

наука

здоровье

финляндия

питание

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Наночастицы, которые добавляют сегодня во многие продукты питания и косметику для улучшения их потребительских качеств, представляют реальную угрозу для здоровья и жизни, так как накапливаются в клетках и органах человека. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Nature Communications.Нанотехнологии меняют повседневную жизнь. Благодаря им медики научились более эффективно лечить многие болезни, а инженеры создали материалы, которые в сто раз прочнее стали, батареи, которые служат в десять раз дольше, или солнечные панели, которые производят вдвое больше энергии. Не говоря уже о чудесных средствах по уходу за кожей, самоочищающихся автомобилях и других новшествах, которые раньше присутствовали только в фантастических фильмах, а теперь стали реальностью.Многие современные технологии подразумевают использование наноматериалов при производстве продуктов питания, косметики и одежды. При этом, применение этих материалов не ограничивается законодательством, и их не упоминают в списках ингредиентов. Это вызывает беспокойство ученых, поскольку наноматериалы, способные проникать в клетки человека, могут быть очень опасными. Исследователи из Финляндии, Нидерландов, Чехии, Великобритании, Индии и Испании объединили усилия, чтобы отследить, как ведут себя в пищевых цепях наночастицы, содержащиеся в продуктах питания. Для этого они разработали чувствительный метод для поиска и отслеживания наночастиц золота по всей водной пищевой цепи, от микроорганизмов до рыбы, которая является основным источником пищи во многих странах."Мы обнаружили, что наноматериалы прочно связываются с микроорганизмами, которые служат пищей для более крупных животных и, в конце концов, могут попасть в нашу пищевую цепочку, — приводятся в пресс-релизе Университета Восточной Финляндии слова ведущего автора исследования доктора Фазеля Мониха (Fazel Monikh). — Попадая в организм, наночастицы изменяют свою форму и размер и превращаются в более опасные формы, которые легко проникают в клетки. Мы обнаружили, что наноматериалы имеют тенденцию накапливаться в различных органах, особенно в мозге".По словам исследователей, количество наноматериалов в организме в целом или в отдельных органах очень трудно измерить стандартными методами, поэтому пока невозможно создать соответствующие стандарты безопасности."Возможно, вы уже используете наноматериалы в своей пище, одежде, косметических продуктах, но по-прежнему не знаете об этом, потому что они очень маленькие и мы просто не можем их измерить, — говорит доктор Моних. — Но люди имеют право знать, что они покупают и используют. Это глобальная проблема, которая требует глобального решения. Еще предстоит ответить на многие вопросы о наноматериалах: безопасны ли они для нас и окружающей среды, где они оседают после того, как мы закончили их использовать, и как можно оценить возможный риск".Авторы подчеркивают важную роль ученых, которые должны своими исследованиями помочь директивным органам ввести более строгие правила использования наноматериалов и нанотехнологий.

https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596192023.html

https://ria.ru/20210204/zerno-1595910268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, финляндия, питание