https://ria.ru/20210209/milonov-1596684955.html

Милонова удивил размер депутатской зарплаты актрисы Мельниковой

Милонова удивил размер депутатской зарплаты актрисы Мельниковой

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил в эфире "Радио 1", что депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова в месяц получает больше той РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:09

2021-02-09T15:09

2021-02-09T19:15

анастасия мельникова

виталий милонов

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил в эфире "Радио 1", что депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова в месяц получает больше той суммы, что она озвучила ранее. В воскресенье Мельникова рассказала телеканалу НТВ, что на государственной должности она зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц. Милонов объяснил, что информация о заработных платах хранится в сведениях о доходах, которые ежегодно обновляются. Также депутат предположил, что, возможно, Мельникова назвала только сумму оклада. "Но голый оклад никогда не получаешь — всегда есть надбавки", — сказал Милонов.Он добавил, что депутат заксобрания, помимо зарплаты, получает в свое распоряжение служебный автомобиль и штат помощников. Мельникова — российский политический деятель, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года. Она заслуженная артистка и телеведущая, широко известна по роли Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".

https://ria.ru/20210126/milonov-1594683278.html

https://ria.ru/20201202/milonov-1587268510.html

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анастасия мельникова, виталий милонов, санкт-петербург, общество