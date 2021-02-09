https://ria.ru/20210209/milonov-1596684955.html
Милонова удивил размер депутатской зарплаты актрисы Мельниковой
Милонова удивил размер депутатской зарплаты актрисы Мельниковой
Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил в эфире "Радио 1", что депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова в месяц получает больше той РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:09
2021-02-09T15:09
2021-02-09T19:15
анастасия мельникова
виталий милонов
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил в эфире "Радио 1", что депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова в месяц получает больше той суммы, что она озвучила ранее. В воскресенье Мельникова рассказала телеканалу НТВ, что на государственной должности она зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц. Милонов объяснил, что информация о заработных платах хранится в сведениях о доходах, которые ежегодно обновляются. Также депутат предположил, что, возможно, Мельникова назвала только сумму оклада. "Но голый оклад никогда не получаешь — всегда есть надбавки", — сказал Милонов.Он добавил, что депутат заксобрания, помимо зарплаты, получает в свое распоряжение служебный автомобиль и штат помощников. Мельникова — российский политический деятель, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года. Она заслуженная артистка и телеведущая, широко известна по роли Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".
https://ria.ru/20210126/milonov-1594683278.html
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анастасия мельникова, виталий милонов, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов
заявил в эфире "Радио 1"
, что депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова
в месяц получает больше той суммы, что она озвучила ранее.
В воскресенье Мельникова рассказала телеканалу НТВ, что на государственной должности она зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц.
"В год у депутата заксобрания получается около двух миллионов рублей. В месяц получается примерно 150-160 тысяч со всеми премиями и прочим", — сказал он, отметив, что и сам раньше заседал в Заксобрании Северной столицы.
Милонов объяснил, что информация о заработных платах хранится в сведениях о доходах, которые ежегодно обновляются. Также депутат предположил, что, возможно, Мельникова назвала только сумму оклада.
"Но голый оклад никогда не получаешь — всегда есть надбавки", — сказал Милонов.
Он добавил, что депутат заксобрания, помимо зарплаты, получает в свое распоряжение служебный автомобиль и штат помощников.
Мельникова — российский политический деятель, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года. Она заслуженная артистка и телеведущая, широко известна по роли Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".