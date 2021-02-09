Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/milonov-1596684955.html
Милонова удивил размер депутатской зарплаты актрисы Мельниковой
Милонова удивил размер депутатской зарплаты актрисы Мельниковой
Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил в эфире "Радио 1", что депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова в месяц получает больше той РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:09
2021-02-09T19:15
анастасия мельникова
виталий милонов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577460023_0:77:2251:1343_1920x0_80_0_0_e94bba62c7aa6a1e705d8d4ee151b6ed.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил в эфире "Радио 1", что депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова в месяц получает больше той суммы, что она озвучила ранее. В воскресенье Мельникова рассказала телеканалу НТВ, что на государственной должности она зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц. Милонов объяснил, что информация о заработных платах хранится в сведениях о доходах, которые ежегодно обновляются. Также депутат предположил, что, возможно, Мельникова назвала только сумму оклада. "Но голый оклад никогда не получаешь — всегда есть надбавки", — сказал Милонов.Он добавил, что депутат заксобрания, помимо зарплаты, получает в свое распоряжение служебный автомобиль и штат помощников. Мельникова — российский политический деятель, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года. Она заслуженная артистка и телеведущая, широко известна по роли Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".
https://ria.ru/20210126/milonov-1594683278.html
https://ria.ru/20201202/milonov-1587268510.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577460023_32:0:2251:1664_1920x0_80_0_0_8ccda0fea6a3fd727a05b9c9b418b236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анастасия мельникова, виталий милонов, санкт-петербург, общество

Милонова удивил размер депутатской зарплаты актрисы Мельниковой

15:09 09.02.2021 (обновлено: 19:15 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил в эфире "Радио 1", что депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова в месяц получает больше той суммы, что она озвучила ранее.
В воскресенье Мельникова рассказала телеканалу НТВ, что на государственной должности она зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц.

"В год у депутата заксобрания получается около двух миллионов рублей. В месяц получается примерно 150-160 тысяч со всеми премиями и прочим", — сказал он, отметив, что и сам раньше заседал в Заксобрании Северной столицы.

Милонов объяснил, что информация о заработных платах хранится в сведениях о доходах, которые ежегодно обновляются. Также депутат предположил, что, возможно, Мельникова назвала только сумму оклада.
Депутат Госдумы Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 18:25Ситуация в Нагорном Карабахе
Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за заявлений Милонова
"Но голый оклад никогда не получаешь — всегда есть надбавки", — сказал Милонов.
Он добавил, что депутат заксобрания, помимо зарплаты, получает в свое распоряжение служебный автомобиль и штат помощников.
Мельникова — российский политический деятель, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года. Она заслуженная артистка и телеведущая, широко известна по роли Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела" и "Литейный".
Little Big - SMD2020 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 06:47Культура
"Подоночная музыка": Милонов резко раскритиковал клип Little Big
 
Анастасия МельниковаВиталий МилоновСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Названы два повода для блокировки карты после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
Лента новостейМолния