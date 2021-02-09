https://ria.ru/20210209/matkapital-1596620177.html

В СФ поддержали идею использовать маткапитал для вложений в ценные бумаги

В СФ поддержали идею использовать маткапитал для вложений в ценные бумаги

Предложение использовать материнский капитал как возможность для инвестиций в ценные бумаги правильное, эти средства становятся накопительным капиталом на... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T09:45

2021-02-09T09:45

2021-02-09T09:45

россия

валерий рязанский

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Предложение использовать материнский капитал как возможность для инвестиций в ценные бумаги правильное, эти средства становятся накопительным капиталом на будущее для семей, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее РБК со ссылкой на источник в кабмине сообщил, что в правительстве РФ обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Средства могут быть размещены в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации от госкомпаний или госбанков."Мы как-то рассматривали материнский капитал только с точки зрения вложения в насущные нужды для семей, прежде всего, - в жилье и во все, что рядышком", - сказал парламентарий.Исходя из этих задач, и предлагалось расширить сферы использования материнского капитала, добавил он.Комментируя возможность вложения маткапитала в ценные бумаги, Рязанский отметил, что "это будет касаться уже тех семей, у которых материнский капитал в этот момент не является насущно необходимым". То есть эти семьи обеспечены жильем, средствами на существование и имеют возможность использовать маткапитал на будущее, как инвестиции."Скорее всего, у нас стали появляться семьи, в которых такого рода расходы не являются срочными. Поэтому и обсуждаются инициативы, как можно использовать маткапитал в качестве инвестиций", - полагает он.По мнению Рязанского, "эта инициатива правильная, это развитие института маткапитала, возможность использовать его как инвестиционный, накопительный материал".

https://ria.ru/20191127/1561567659.html

https://ria.ru/20200211/1564570470.html

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россия, валерий рязанский, совет федерации рф, общество