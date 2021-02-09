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В СФ поддержали идею использовать маткапитал для вложений в ценные бумаги
В СФ поддержали идею использовать маткапитал для вложений в ценные бумаги
Предложение использовать материнский капитал как возможность для инвестиций в ценные бумаги правильное, эти средства становятся накопительным капиталом на... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:45
2021-02-09T09:45
россия
валерий рязанский
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Предложение использовать материнский капитал как возможность для инвестиций в ценные бумаги правильное, эти средства становятся накопительным капиталом на будущее для семей, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее РБК со ссылкой на источник в кабмине сообщил, что в правительстве РФ обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Средства могут быть размещены в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации от госкомпаний или госбанков."Мы как-то рассматривали материнский капитал только с точки зрения вложения в насущные нужды для семей, прежде всего, - в жилье и во все, что рядышком", - сказал парламентарий.Исходя из этих задач, и предлагалось расширить сферы использования материнского капитала, добавил он.Комментируя возможность вложения маткапитала в ценные бумаги, Рязанский отметил, что "это будет касаться уже тех семей, у которых материнский капитал в этот момент не является насущно необходимым". То есть эти семьи обеспечены жильем, средствами на существование и имеют возможность использовать маткапитал на будущее, как инвестиции."Скорее всего, у нас стали появляться семьи, в которых такого рода расходы не являются срочными. Поэтому и обсуждаются инициативы, как можно использовать маткапитал в качестве инвестиций", - полагает он.По мнению Рязанского, "эта инициатива правильная, это развитие института маткапитала, возможность использовать его как инвестиционный, накопительный материал".
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россия, валерий рязанский, совет федерации рф, общество

В СФ поддержали идею использовать маткапитал для вложений в ценные бумаги

09:45 09.02.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетительница возле информационного стенда о материнском капитале в отделении пенсионного фонда
Посетительница возле информационного стенда о материнском капитале в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Предложение использовать материнский капитал как возможность для инвестиций в ценные бумаги правильное, эти средства становятся накопительным капиталом на будущее для семей, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее РБК со ссылкой на источник в кабмине сообщил, что в правительстве РФ обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Средства могут быть размещены в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации от госкомпаний или госбанков.
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"Мы как-то рассматривали материнский капитал только с точки зрения вложения в насущные нужды для семей, прежде всего, - в жилье и во все, что рядышком", - сказал парламентарий.
Исходя из этих задач, и предлагалось расширить сферы использования материнского капитала, добавил он.
Комментируя возможность вложения маткапитала в ценные бумаги, Рязанский отметил, что "это будет касаться уже тех семей, у которых материнский капитал в этот момент не является насущно необходимым". То есть эти семьи обеспечены жильем, средствами на существование и имеют возможность использовать маткапитал на будущее, как инвестиции.
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"Скорее всего, у нас стали появляться семьи, в которых такого рода расходы не являются срочными. Поэтому и обсуждаются инициативы, как можно использовать маткапитал в качестве инвестиций", - полагает он.
По мнению Рязанского, "эта инициатива правильная, это развитие института маткапитала, возможность использовать его как инвестиционный, накопительный материал".
 
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