https://ria.ru/20210209/maksakova-1596629000.html
Максакова заглушила оппонента на ток-шоу оперным пением
Максакова заглушила оппонента на ток-шоу оперным пением
В недавнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которой был посвящен эфир, запела оперу, чтобы... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:42
2021-02-09T11:42
2021-02-09T11:43
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В недавнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которой был посвящен эфир, запела оперу, чтобы заглушить оппонента.В программе гости вместе с Марией, которая недавно приехала из Киева в Москву, обсуждали, как ей помириться с родственниками, в том числе с матерью — знаменитой актрисой Людмилой Максаковой.Близкие не хотят общаться с оперной певицей после того, как в 2016 году она уехала на Украину вместе с мужем — экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым.В ходе дискуссии криминалист Галина Запорожцева отметила, что конфликт с матерью — основа проблем артистки, и посоветовала Марии поскорее извиниться перед ней. Однако певицу вывели из себя слова эксперта. Чтобы прервать ее речь, она внезапно запела оперу. Поведение Марии раскритиковал и ведущий Дмитрий Борисов, отметив, что это — "запрещенный прием".Певица уже не первый раз устраивает скандал на Первом канале. Ранее она рассказала, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежавшей в коме, в то время как наследники делили ее имущество. Теперь, по словам Максаковой, она "пробудилась от комы", а близкие не хотят иметь с ней ничего общего.После этого другие участники программы обвинили артистку в "духовно-нравственной инвалидности" и раскритиковали ее отношение к детям и матери. В ответ Максакова заявила, что не желает выслушивать оскорбления и хочет покинуть студию.
https://ria.ru/20210203/maksakova-1595825555.html
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новости культуры, шоу-бизнес, россия, знаменитости, дмитрий борисов, звезды, людмила максакова, госдума рф, москва, киев, пусть говорят, мария максакова, первый канал (телеканал)
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости
. В недавнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которой был посвящен эфир, запела
оперу, чтобы заглушить оппонента.
В программе гости вместе с Марией, которая недавно приехала из Киева в Москву, обсуждали, как ей помириться с родственниками, в том числе с матерью — знаменитой актрисой Людмилой Максаковой.
Близкие не хотят общаться с оперной певицей после того, как в 2016 году она уехала на Украину вместе с мужем — экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым
.
В ходе дискуссии криминалист Галина Запорожцева отметила, что конфликт с матерью — основа проблем артистки, и посоветовала Марии поскорее извиниться перед ней. Однако певицу вывели из себя слова эксперта. Чтобы прервать ее речь, она внезапно запела оперу.
"Пожалуйста, пойте сколько угодно. Только от этого ваша проблема не решится", — произнесла оппонент Максаковой.
Поведение Марии раскритиковал и ведущий Дмитрий Борисов, отметив, что это — "запрещенный прием".
Певица уже не первый раз устраивает
скандал на Первом канале. Ранее она рассказала, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежавшей в коме, в то время как наследники делили ее имущество. Теперь, по словам Максаковой, она "пробудилась от комы", а близкие не хотят иметь с ней ничего общего.
После этого другие участники программы обвинили артистку в "духовно-нравственной инвалидности" и раскритиковали ее отношение к детям и матери. В ответ Максакова заявила, что не желает выслушивать оскорбления и хочет покинуть студию.