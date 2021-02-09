Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210209/maksakova-1596629000.html
Максакова заглушила оппонента на ток-шоу оперным пением
Максакова заглушила оппонента на ток-шоу оперным пением
В недавнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которой был посвящен эфир, запела оперу, чтобы... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:42
2021-02-09T11:43
новости культуры
шоу-бизнес
россия
знаменитости
дмитрий борисов
звезды
людмила максакова
госдума рф
москва
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596633030_126:0:1795:939_1920x0_80_0_0_97933c4efc25a36edc03e4da5a0f1d0b.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В недавнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которой был посвящен эфир, запела оперу, чтобы заглушить оппонента.В программе гости вместе с Марией, которая недавно приехала из Киева в Москву, обсуждали, как ей помириться с родственниками, в том числе с матерью — знаменитой актрисой Людмилой Максаковой.Близкие не хотят общаться с оперной певицей после того, как в 2016 году она уехала на Украину вместе с мужем — экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым.В ходе дискуссии криминалист Галина Запорожцева отметила, что конфликт с матерью — основа проблем артистки, и посоветовала Марии поскорее извиниться перед ней. Однако певицу вывели из себя слова эксперта. Чтобы прервать ее речь, она внезапно запела оперу. Поведение Марии раскритиковал и ведущий Дмитрий Борисов, отметив, что это — "запрещенный прием".Певица уже не первый раз устраивает скандал на Первом канале. Ранее она рассказала, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежавшей в коме, в то время как наследники делили ее имущество. Теперь, по словам Максаковой, она "пробудилась от комы", а близкие не хотят иметь с ней ничего общего.После этого другие участники программы обвинили артистку в "духовно-нравственной инвалидности" и раскритиковали ее отношение к детям и матери. В ответ Максакова заявила, что не желает выслушивать оскорбления и хочет покинуть студию.
https://ria.ru/20210203/maksakova-1595825555.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596633030_334:0:1586:939_1920x0_80_0_0_3144f638e72c5bf1c8a1c91eed6ab789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, россия, знаменитости, дмитрий борисов, звезды, людмила максакова, госдума рф, москва, киев, пусть говорят, мария максакова, первый канал (телеканал)

Максакова заглушила оппонента на ток-шоу оперным пением

11:42 09.02.2021 (обновлено: 11:43 09.02.2021)
 
© Пусть говорят/Первый каналКадр выпуска "Пусть говорят" с участием Марии Максаковой
Кадр выпуска Пусть говорят с участием Марии Максаковой - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Пусть говорят/Первый канал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В недавнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которой был посвящен эфир, запела оперу, чтобы заглушить оппонента.
В программе гости вместе с Марией, которая недавно приехала из Киева в Москву, обсуждали, как ей помириться с родственниками, в том числе с матерью — знаменитой актрисой Людмилой Максаковой.
Близкие не хотят общаться с оперной певицей после того, как в 2016 году она уехала на Украину вместе с мужем — экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым.
В ходе дискуссии криминалист Галина Запорожцева отметила, что конфликт с матерью — основа проблем артистки, и посоветовала Марии поскорее извиниться перед ней. Однако певицу вывели из себя слова эксперта. Чтобы прервать ее речь, она внезапно запела оперу.

"Пожалуйста, пойте сколько угодно. Только от этого ваша проблема не решится", — произнесла оппонент Максаковой.

Поведение Марии раскритиковал и ведущий Дмитрий Борисов, отметив, что это — "запрещенный прием".
Певица уже не первый раз устраивает скандал на Первом канале. Ранее она рассказала, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежавшей в коме, в то время как наследники делили ее имущество. Теперь, по словам Максаковой, она "пробудилась от комы", а близкие не хотят иметь с ней ничего общего.
После этого другие участники программы обвинили артистку в "духовно-нравственной инвалидности" и раскритиковали ее отношение к детям и матери. В ответ Максакова заявила, что не желает выслушивать оскорбления и хочет покинуть студию.
Мария Максакова и Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 15:06Шоубиз
Садальский отчитал Максакову за слова о матери
 
ШоубизНовости культурыШоу-бизнесРоссияЗнаменитостиДмитрий БорисовзвездыЛюдмила МаксаковаГосдума РФМоскваКиевПусть говорятМария МаксаковаПервый канал (телеканал)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Невролог назвала семь признаков тихого инсульта
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
Лента новостейМолния