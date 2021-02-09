https://ria.ru/20210209/maksakova-1596629000.html

Максакова заглушила оппонента на ток-шоу оперным пением

Максакова заглушила оппонента на ток-шоу оперным пением

В недавнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которой был посвящен эфир, запела оперу, чтобы... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:42

2021-02-09T11:42

2021-02-09T11:43

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В недавнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которой был посвящен эфир, запела оперу, чтобы заглушить оппонента.В программе гости вместе с Марией, которая недавно приехала из Киева в Москву, обсуждали, как ей помириться с родственниками, в том числе с матерью — знаменитой актрисой Людмилой Максаковой.Близкие не хотят общаться с оперной певицей после того, как в 2016 году она уехала на Украину вместе с мужем — экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым.В ходе дискуссии криминалист Галина Запорожцева отметила, что конфликт с матерью — основа проблем артистки, и посоветовала Марии поскорее извиниться перед ней. Однако певицу вывели из себя слова эксперта. Чтобы прервать ее речь, она внезапно запела оперу. Поведение Марии раскритиковал и ведущий Дмитрий Борисов, отметив, что это — "запрещенный прием".Певица уже не первый раз устраивает скандал на Первом канале. Ранее она рассказала, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежавшей в коме, в то время как наследники делили ее имущество. Теперь, по словам Максаковой, она "пробудилась от комы", а близкие не хотят иметь с ней ничего общего.После этого другие участники программы обвинили артистку в "духовно-нравственной инвалидности" и раскритиковали ее отношение к детям и матери. В ответ Максакова заявила, что не желает выслушивать оскорбления и хочет покинуть студию.

https://ria.ru/20210203/maksakova-1595825555.html

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