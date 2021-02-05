https://ria.ru/20210205/maksakova-1596159607.html

Максакова устроила скандал на российском ток-шоу

Максакова устроила скандал на российском ток-шоу

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова устроила скандал в эфире ток-шоу на Первом канале. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:03

2021-02-05T13:03

2021-02-05T14:19

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова устроила скандал в эфире ток-шоу на Первом канале.Она приняла участие в передаче как приглашенный гость. Певица рассказала, что почувствовала себя обеспеченной женщиной, лежащей в коме, в то время как наследники делили ее имущество. Теперь, по словам Максаковой, она "пробудилась от комы", а близкие не хотят иметь с ней ничего общего.После этого другие участники программы обвинили экс-депутата в "духовно-нравственной инвалидности" и раскритиковали ее отношение к детям и матери. В ответ Максакова заявила, что не желает выслушивать оскорбления и хочет покинуть студию.Ранее Максакова сообщила журналистам, что приехала в Россию ради судебного процесса по разделу квартиры в Москве. В 2016 году она уехала на Украину вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В Следственном комитете этот шаг расценили как попытку скрыться от следствия, так как Вороненков был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В марте 2017 года экс-парламентария застрелили в центре Киева.

https://ria.ru/20210203/maksakova-1595825555.html

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россия, денис вороненков, мария максакова, госдума рф, москва, киев, общество