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Наука
https://ria.ru/20210209/luna-1596741178.html
Турция планирует отправить космический аппарат на Луну в 2023 году
Турция планирует отправить космический аппарат на Луну в 2023 году
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что страна в 2023 году намерена отправить на Луну космический аппарат, который должен совершить там жесткую посадку. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T20:46
2021-02-09T20:46
наука
луна
космос - риа наука
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что страна в 2023 году намерена отправить на Луну космический аппарат, который должен совершить там жесткую посадку."Наша цель - в конце 2023 года в честь 100-летия республики осуществить жесткую посадку на Луну. Это первый этап. Второй этап – мягкая посадка. Верю, что наши инженеры справятся с приземлением на Луну", - сказал Эрдоган, представляя национальную космическую программу.
https://ria.ru/20210209/kosmos-1596733466.html
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луна, космос - риа наука, турция, реджеп тайип эрдоган

Турция планирует отправить космический аппарат на Луну в 2023 году

20:46 09.02.2021
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что страна в 2023 году намерена отправить на Луну космический аппарат, который должен совершить там жесткую посадку.
"Наша цель - в конце 2023 года в честь 100-летия республики осуществить жесткую посадку на Луну. Это первый этап. Второй этап – мягкая посадка. Верю, что наши инженеры справятся с приземлением на Луну", - сказал Эрдоган, представляя национальную космическую программу.
Первый арабский космический аппарат Hope - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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Сделанный в ОАЭ первый арабский космический аппарат вышел на орбиту Марса
 
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