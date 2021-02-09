https://ria.ru/20210209/luna-1596741178.html

Турция планирует отправить космический аппарат на Луну в 2023 году

Турция планирует отправить космический аппарат на Луну в 2023 году

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что страна в 2023 году намерена отправить на Луну космический аппарат, который должен совершить там жесткую посадку. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T20:46

2021-02-09T20:46

2021-02-09T20:46

наука

луна

космос - риа наука

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что страна в 2023 году намерена отправить на Луну космический аппарат, который должен совершить там жесткую посадку."Наша цель - в конце 2023 года в честь 100-летия республики осуществить жесткую посадку на Луну. Это первый этап. Второй этап – мягкая посадка. Верю, что наши инженеры справятся с приземлением на Луну", - сказал Эрдоган, представляя национальную космическую программу.

https://ria.ru/20210209/kosmos-1596733466.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос - риа наука, турция, реджеп тайип эрдоган