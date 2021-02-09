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Кузнецова призвала развивать в Сети позитивный контент для детей
Кузнецова призвала развивать в Сети позитивный контент для детей
Необходима федеральная программа по развитию позитивного созидательного контента для детей и подростков, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:26
2021-02-09T09:56
россия
анна кузнецова
дети
технологии
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Необходима федеральная программа по развитию позитивного созидательного контента для детей и подростков, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.Всемирный день безопасного интернета отмечают 9 февраля."Нужна федеральная программа по развитию позитивного контента для детей и подростков. Чтобы появлялись не только новые книги, фильмы и телепередачи про подростков, поиск их сверстниками жизненного пути, но и, возможно, профильные группы в социальных сетях, блоги, в которых дети могли бы получать поддержку, находить источники вдохновения и позитивных идей, ответы на те самые вопросы, которые их волнуют больше всего", - рассказала РИА Новости Кузнецова.По ее словам, при уполномоченном по правам ребёнка уже второй год действует экспертный совет по развитию позитивного детского контента, в состав которого входят издатели, режиссёры, актёры, деятели медиаиндустрии."Чем больше мы погружаемся в эту тему, тем больше становится очевидно: чтобы изменить ситуацию, нужна системная работа", - уточнила она.
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россия, анна кузнецова, дети, технологии

Кузнецова призвала развивать в Сети позитивный контент для детей

08:26 09.02.2021 (обновлено: 09:56 09.02.2021)
 
© Depositphotos / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Depositphotos / amixstudio
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Необходима федеральная программа по развитию позитивного созидательного контента для детей и подростков, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Всемирный день безопасного интернета отмечают 9 февраля.
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"Нужна федеральная программа по развитию позитивного контента для детей и подростков. Чтобы появлялись не только новые книги, фильмы и телепередачи про подростков, поиск их сверстниками жизненного пути, но и, возможно, профильные группы в социальных сетях, блоги, в которых дети могли бы получать поддержку, находить источники вдохновения и позитивных идей, ответы на те самые вопросы, которые их волнуют больше всего", - рассказала РИА Новости Кузнецова.
По ее словам, при уполномоченном по правам ребёнка уже второй год действует экспертный совет по развитию позитивного детского контента, в состав которого входят издатели, режиссёры, актёры, деятели медиаиндустрии.
"Чем больше мы погружаемся в эту тему, тем больше становится очевидно: чтобы изменить ситуацию, нужна системная работа", - уточнила она.
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РоссияАнна КузнецоваДетиТехнологии
 
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