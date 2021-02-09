https://ria.ru/20210209/intellekt-1596625480.html

Российская армия сделает упор на внедрение искусственного интеллекта

Российская армия сделает упор на внедрение искусственного интеллекта

Вооруженные силы России сделают ставку на внедрение в оружие технологий искусственного интеллекта, сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:16

2021-02-09T10:16

2021-02-09T10:26

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Вооруженные силы России сделают ставку на внедрение в оружие технологий искусственного интеллекта, сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, все шире в боевой учебе используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления.Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, где осуждалась нейтрализация угроз национальной безопасности, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта в армиях мира. С сообщением по теме глава государства пригласил выступить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Совещание прошло в закрытом режиме.

https://ria.ru/20210209/oruzhie-1596622409.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, безопасность