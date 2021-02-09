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Российская армия сделает упор на внедрение искусственного интеллекта
Российская армия сделает упор на внедрение искусственного интеллекта
Вооруженные силы России сделают ставку на внедрение в оружие технологий искусственного интеллекта, сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T10:16
2021-02-09T10:26
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Вооруженные силы России сделают ставку на внедрение в оружие технологий искусственного интеллекта, сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, все шире в боевой учебе используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления.Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, где осуждалась нейтрализация угроз национальной безопасности, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта в армиях мира. С сообщением по теме глава государства пригласил выступить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Совещание прошло в закрытом режиме.
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сергей шойгу, безопасность

Российская армия сделает упор на внедрение искусственного интеллекта

10:16 09.02.2021 (обновлено: 10:26 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Вооруженные силы России сделают ставку на внедрение в оружие технологий искусственного интеллекта, сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"В прошлом году мы выполнили поручение верховного главнокомандующего, данное в майском указе 2012 года: доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%. Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик Вооруженных cил", - заявил он на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом ВС РФ.
По его словам, все шире в боевой учебе используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления.
Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, где осуждалась нейтрализация угроз национальной безопасности, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта в армиях мира. С сообщением по теме глава государства пригласил выступить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Совещание прошло в закрытом режиме.
Испытания ракетного комплекса Авангард - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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