Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/golikova-1596475248.html
Биография Татьяны Голиковой
Биография Татьяны Голиковой
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи Московской области. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T00:25
2021-02-09T00:25
россия
татьяна голикова
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519406_0:297:2962:1963_1920x0_80_0_0_9db3afb9a5b621783b89520e073b5fc4.jpg
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи Московской области.В 1987 году окончила Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова) по специальности "экономика труда". Доктор экономических наук.В 1987-1990 годах – младший научный сотрудник отдела заработной платы НИИ Труда Госкомтруда СССР.С 1990 года по 1992 год – экономист 1 категории, ведущий экономист сводного отдела Государственного бюджета Минфина РСФСР.С 1992 года по 1995 год – ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела бюджетной политики и анализа Бюджетного департамента Минфина России.С 1995 года по 1996 год – заместитель руководителя Бюджетного департамента – начальник сводного отдела консолидированного бюджета Минфина Российской Федерации.С 1996 года по 1998 год – заместитель руководителя Бюджетного департамента Минфина РФ.C апреля 1998 года по август 1998 года – руководитель Бюджетного департамента Минфина РФ, член коллегии Минфина РФ.С августа 1998 года по июнь 1999 года – руководитель Департамента бюджетной политики Минфина РФ, член коллегии Минфина РФ.С июня 1999 года по июнь 2002 года – заместитель министра финансов РФ.С августа 2002 года по апрель 2004 год – первый заместитель министра финансов РФ. С апреля 2004 года по сентябрь 2007 год – заместитель министра финансов РФ. С сентября 2007 года по май 2012 года – министр здравоохранения и социального развития РФ.С мая 2012 года по сентябрь 2013 года занимала должность помощника президента РФ по вопросам социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии.С сентября 2013 года по май 2018 года была председателем Счетной палаты РФ.17 мая 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты. 18 мая 2018 года указом президента РФ назначена заместителем председателя правительства РФ. С 15 января 2020 года – исполняющая обязанности заместителя председателя правительства РФ. 21 января 2020 года указом президента РФ назначена заместителем председателя правительства РФ. Курирует госполитику и нацпроекты в области здравоохранения, образования, науки, демографической и миграционной политики, занятости, трудовых отношений, социального и медицинского страхования и пенсионного обеспечения, оборота лекарственных средств и медицинских изделий, а также молодежную политику и поддержку социально ориентированных НКО. Татьяна Голикова занималась преподавательской деятельностью, была деканом факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации I класса (2003). Заслуженный экономист Российской Федерации (2004). Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2008), III (2012) и II (2016) степеней, орденом Почета (2006), орденом Дружбы (2006), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2001) и I (2004) степеней, медалью Столыпина П. А. I степени (2016). Татьяна Голикова замужем. Ее муж Виктор Христенко – российский государственный деятель, президент Делового совета ЕАЭС. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519406_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_20e279be9488e5e0b71adc04750ae7f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьяна голикова, справки

Биография Татьяны Голиковой

00:25 09.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи Московской области.
В 1987 году окончила Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова) по специальности "экономика труда". Доктор экономических наук.
В 1987-1990 годах – младший научный сотрудник отдела заработной платы НИИ Труда Госкомтруда СССР.
С 1990 года по 1992 год – экономист 1 категории, ведущий экономист сводного отдела Государственного бюджета Минфина РСФСР.
С 1992 года по 1995 год – ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела бюджетной политики и анализа Бюджетного департамента Минфина России.
С 1995 года по 1996 год – заместитель руководителя Бюджетного департамента – начальник сводного отдела консолидированного бюджета Минфина Российской Федерации.
С 1996 года по 1998 год – заместитель руководителя Бюджетного департамента Минфина РФ.
C апреля 1998 года по август 1998 года – руководитель Бюджетного департамента Минфина РФ, член коллегии Минфина РФ.
С августа 1998 года по июнь 1999 года – руководитель Департамента бюджетной политики Минфина РФ, член коллегии Минфина РФ.
С июня 1999 года по июнь 2002 года – заместитель министра финансов РФ.
С августа 2002 года по апрель 2004 год – первый заместитель министра финансов РФ.
С апреля 2004 года по сентябрь 2007 год – заместитель министра финансов РФ.
С сентября 2007 года по май 2012 года – министр здравоохранения и социального развития РФ.
С мая 2012 года по сентябрь 2013 года занимала должность помощника президента РФ по вопросам социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии.
С сентября 2013 года по май 2018 года была председателем Счетной палаты РФ.
17 мая 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты.
18 мая 2018 года указом президента РФ назначена заместителем председателя правительства РФ.
С 15 января 2020 года – исполняющая обязанности заместителя председателя правительства РФ.
21 января 2020 года указом президента РФ назначена заместителем председателя правительства РФ. Курирует госполитику и нацпроекты в области здравоохранения, образования, науки, демографической и миграционной политики, занятости, трудовых отношений, социального и медицинского страхования и пенсионного обеспечения, оборота лекарственных средств и медицинских изделий, а также молодежную политику и поддержку социально ориентированных НКО.
Татьяна Голикова занималась преподавательской деятельностью, была деканом факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при правительстве Российской Федерации.
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса (2003). Заслуженный экономист Российской Федерации (2004).
Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2008), III (2012) и II (2016) степеней, орденом Почета (2006), орденом Дружбы (2006), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2001) и I (2004) степеней, медалью Столыпина П. А. I степени (2016).
Татьяна Голикова замужем. Ее муж Виктор Христенко – российский государственный деятель, президент Делового совета ЕАЭС.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияТатьяна ГоликоваСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29В Саратовской области на 870 "квадратах" горит крыша школы
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
Лента новостейМолния