https://ria.ru/20210209/gaz-1596690843.html

"Газпром" остановил транзит газа через Литву в Калининград

"Газпром" остановил транзит газа через Литву в Калининград

Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно приостановлен. В "Газпроме" пояснили, что потребности региона обеспечиваются за счет подземного... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:45

2021-02-09T15:45

2021-02-09T17:20

александр рольбинов

amber grid

газпром

литва

калининград

природный газ

экономика

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно приостановлен. В "Газпроме" пояснили, что потребности региона обеспечиваются за счет подземного хранилища.О приостановке транзита сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid. Там отметили, что это сделано по просьбе "Газпрома". Поставки в Литву продолжаются в обычном порядке, добавили в компании.В "Газпроме" причину приостановки транзита не назвали, но заявили, что все потребности области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.Ситуация никак не отражается на потребителях, сообщил, в свою очередь, заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов.Газ поставляется в Калининградскую область транзитом через Белоруссию и Литву. Между "Газпромом" и АВ Amber Grid действует договор от 2015 года, который предусматривает ежегодный транзит до двух с половиной миллиардов кубометров газа по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. До недавнего времени это был единственный маршрут, но в 2019 году в Калининграде ввели в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы — судна "Маршал Василевский". Сейчас оно находится у берегов Африки.

https://ria.ru/20210120/gazifikatsiya-1593763792.html

литва

калининград

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александр рольбинов, amber grid, газпром, литва, калининград, природный газ, экономика