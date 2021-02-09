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"Газпром" остановил транзит газа через Литву в Калининград
"Газпром" остановил транзит газа через Литву в Калининград
Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно приостановлен. В "Газпроме" пояснили, что потребности региона обеспечиваются за счет подземного... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:45
2021-02-09T17:20
александр рольбинов
amber grid
газпром
литва
калининград
природный газ
экономика
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно приостановлен. В "Газпроме" пояснили, что потребности региона обеспечиваются за счет подземного хранилища.О приостановке транзита сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid. Там отметили, что это сделано по просьбе "Газпрома". Поставки в Литву продолжаются в обычном порядке, добавили в компании.В "Газпроме" причину приостановки транзита не назвали, но заявили, что все потребности области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.Ситуация никак не отражается на потребителях, сообщил, в свою очередь, заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов.Газ поставляется в Калининградскую область транзитом через Белоруссию и Литву. Между "Газпромом" и АВ Amber Grid действует договор от 2015 года, который предусматривает ежегодный транзит до двух с половиной миллиардов кубометров газа по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. До недавнего времени это был единственный маршрут, но в 2019 году в Калининграде ввели в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы — судна "Маршал Василевский". Сейчас оно находится у берегов Африки.
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александр рольбинов, amber grid, газпром, литва, калининград, природный газ, экономика

"Газпром" остановил транзит газа через Литву в Калининград

15:45 09.02.2021 (обновлено: 17:20 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей АрхиповГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Андрей Архипов
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно приостановлен. В "Газпроме" пояснили, что потребности региона обеспечиваются за счет подземного хранилища.
О приостановке транзита сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid. Там отметили, что это сделано по просьбе "Газпрома". Поставки в Литву продолжаются в обычном порядке, добавили в компании.
В "Газпроме" причину приостановки транзита не назвали, но заявили, что все потребности области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.
Ситуация никак не отражается на потребителях, сообщил, в свою очередь, заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов.
"В Калининградской области обеспечены надежные и стабильные поставки газа. Прохождение осенне-зимнего периода идет в штатном режиме", — сказал он.
Газ поставляется в Калининградскую область транзитом через Белоруссию и Литву. Между "Газпромом" и АВ Amber Grid действует договор от 2015 года, который предусматривает ежегодный транзит до двух с половиной миллиардов кубометров газа по магистральному трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. До недавнего времени это был единственный маршрут, но в 2019 году в Калининграде ввели в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы — судна "Маршал Василевский". Сейчас оно находится у берегов Африки.
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Александр РольбиновAmber GridГазпромЛитваКалининградПриродный газЭкономика
 
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