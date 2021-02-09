https://ria.ru/20210209/feyk-1596675347.html

ОП выявила более 500 фейков в связи с незаконными акциями

ОП выявила более 500 фейков в связи с незаконными акциями

Рабочая группа ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета за неполный месяц выявила... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:17

2021-02-09T14:17

2021-02-09T14:17

россия

александр малькевич

алексей навальный

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рабочая группа ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета за неполный месяц выявила свыше 500 фейковых сообщений в связи с незаконными акциями в России, заявил глава рабочей группы Александр Малькевич.По его словам, работа идет "очень профессионально… с использованием самых современных социальных технологий по дестабилизации общественно-политической обстановки в нашей стране".Он отметил, что поэтому комиссия ОП РФ по СМИ сейчас завершает работу над образовательным практикумом для региональных журналистов в части противодействия фейковой информации.По его словам, времени до выборов 19 сентября не так много, поэтому будет расти не только вал фейковых сообщений, но и качество креатива в подготовке разного рода протестных акций, в том числе по делегитимизации избирательного процесса.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

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россия, александр малькевич, алексей навальный, дмитрий песков, общество