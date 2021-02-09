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ОП выявила более 500 фейков в связи с незаконными акциями
ОП выявила более 500 фейков в связи с незаконными акциями
Рабочая группа ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета за неполный месяц выявила... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:17
2021-02-09T14:17
россия
александр малькевич
алексей навальный
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рабочая группа ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета за неполный месяц выявила свыше 500 фейковых сообщений в связи с незаконными акциями в России, заявил глава рабочей группы Александр Малькевич.По его словам, работа идет "очень профессионально… с использованием самых современных социальных технологий по дестабилизации общественно-политической обстановки в нашей стране".Он отметил, что поэтому комиссия ОП РФ по СМИ сейчас завершает работу над образовательным практикумом для региональных журналистов в части противодействия фейковой информации.По его словам, времени до выборов 19 сентября не так много, поэтому будет расти не только вал фейковых сообщений, но и качество креатива в подготовке разного рода протестных акций, в том числе по делегитимизации избирательного процесса.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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россия, александр малькевич, алексей навальный, дмитрий песков, общество

ОП выявила более 500 фейков в связи с незаконными акциями

14:17 09.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рабочая группа ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета за неполный месяц выявила свыше 500 фейковых сообщений в связи с незаконными акциями в России, заявил глава рабочей группы Александр Малькевич.

"За неполный месяц свыше 500 фейковых сообщений было выявлено нами в Общественной палате только в связи с незаконными акциями, которые пытались в нашей стране провести. И вал их растет, технологии совершенствуются, очень серьезные силы, средства и людские ресурсы", - рассказал Малькевич на заседании координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием.

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По его словам, работа идет "очень профессионально… с использованием самых современных социальных технологий по дестабилизации общественно-политической обстановки в нашей стране".
Он отметил, что поэтому комиссия ОП РФ по СМИ сейчас завершает работу над образовательным практикумом для региональных журналистов в части противодействия фейковой информации.

"Параллельно для заинтересованных наших коллег из регионов, для общественных палат, мы готовим аналогичную образовательную программу, которую готовы на базе в том числе региональных вузов реализовывать", - пояснил Малькевич.

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По его словам, времени до выборов 19 сентября не так много, поэтому будет расти не только вал фейковых сообщений, но и качество креатива в подготовке разного рода протестных акций, в том числе по делегитимизации избирательного процесса.

"Надеяться, что мы в этом году сможем использовать наши технологии противодействия с успехом, реализованные в прошлом году, не приходится. Мы должны также совершенствоваться в противодействии тому оружию, которое используют против нас", - заключил он.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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РоссияАлександр МалькевичАлексей НавальныйДмитрий ПесковОбщество
 
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