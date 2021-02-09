https://ria.ru/20210209/elementy-1596685632.html

Российские ученые намерены открыть новые элементы таблицы Менделеева

Российские ученые намерены открыть новые элементы таблицы Менделеева

Специалисты Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Московская область) могут в 2022 году приступить к работам по синтезу новых сверхтяжелых... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:10

2021-02-09T15:10

2021-02-09T15:10

наука

россия

российская академия наук

объединенный институт ядерных исследований

дубна

наука

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Специалисты Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Московская область) могут в 2022 году приступить к работам по синтезу новых сверхтяжелых элементов таблицы Менделеева, заявил директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников."Главная наша задача (в 2021 году) – наработать максимальную статистику с тем, чтобы понимать, где искать новые элементы – 119-й, 120-й, 121-й, и какие у них будут свойства", - добавил он.Трубников пояснил, что на химические свойства сверхтяжелых элементов сильно влияют так называемые релятивистские эффекты, являющиеся следствием теории относительности. "Релятивистские эффекты сказываются таким образом, что по периодическому закону это должен быть газ, а он ведет себя как металл. И очень интересно, что же за границей оганесона – 118-го элемента, самого тяжелого элемента на данный момент", - добавил директор ОИЯИ.Все элементы тяжелее урана получают в ядерных реакторах или с помощью ускорителей при столкновении ядер других элементов. А сверхтяжелые элементы ученые синтезируют только на ускорителях путем бомбардировки тяжелыми ионами мишеней из трансплутониевых элементов. При слиянии ядер мишени и "снаряда" на короткое время возникает ядро сверхтяжелого элемента.К настоящему времени ученые из разных стран получили ряд сверхтяжелых химических элементов, заканчивающийся 118-м элементом. Наибольший вклад в достижение этих результатов внесли российские специалисты из ОИЯИ под руководством выдающегося мирового ученого академика Юрия Оганесяна. В его честь 118-й элемент назван "оганесон".Ранее Оганесян не исключил, что в будущем, по мере синтеза новых сверхтяжелых элементов и изучения их свойств, таблица Менделеева может изменить свой нынешний привычный вид.Сейчас в крупнейших ядерно-физических центрах мира фактически начаты работы по синтезу 119-го, 120-го и 121-го элементов, который назвали "большой гонкой". В Дубне намерены первыми получить новые элементы. В ОИЯИ работает уникальная по мировым меркам научная установка — так называемая "Фабрика сверхтяжелых элементов". Ее центральной частью стал ускоритель заряженных частиц — циклотрон DC-280. Благодаря этой новой технике эффективность экспериментов по синтезу сверхтяжелых элементов многократно повышается. В декабре 2020 года на этой "фабрике" начат цикл экспериментов по синтезу сверхтяжелых элементов."Думаю, что... за полгода-год мы бы наработали статистику по сверхтяжелым элементам, которую все человечество нарабатывало последние 20-30 лет во всех лабораториях мира – от Японии до Америки. Ну разве это не достижение? Это абсолютно точно укрепляет Россию не просто в первых рядах, а на первом месте в этой физике", - отметил Трубников.

https://ria.ru/20190201/1550209465.html

https://ria.ru/20201225/nauka-1590929104.html

https://ria.ru/20210111/phosagro-1592528485.html

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россия, российская академия наук, объединенный институт ядерных исследований, дубна, наука