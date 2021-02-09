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В Москве госпитализировали арестованного за драку с силовиком Джумаева
В Москве госпитализировали арестованного за драку с силовиком Джумаева
Арестованный за драку с сотрудником ОМОНа на незаконной акции в Москве 23 января Сайд-Мухамад Джумаев госпитализирован в другой изолятор с подозрением на... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:55
2021-02-09T15:55
сайд-мухамад джумаев
россия
онк
омон россии
алексей навальный
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москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Арестованный за драку с сотрудником ОМОНа на незаконной акции в Москве 23 января Сайд-Мухамад Джумаев госпитализирован в другой изолятор с подозрением на коронавирус, сообщил РИА Новости зампредседателя столичной ОНК Богдан Эберт.Накануне члены ОНК Москвы посетили Джумаева в СИЗО-7. Тогда, по словам арестованного, чувствовал он себя хорошо.Джумаев обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни или здоровья), сообщал ранее столичный главк СК.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
https://ria.ru/20210203/kadyrov-1595913924.html
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сайд-мухамад джумаев, россия, онк, омон россии, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве госпитализировали арестованного за драку с силовиком Джумаева

15:55 09.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкСайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда
Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Арестованный за драку с сотрудником ОМОНа на незаконной акции в Москве 23 января Сайд-Мухамад Джумаев госпитализирован в другой изолятор с подозрением на коронавирус, сообщил РИА Новости зампредседателя столичной ОНК Богдан Эберт.

"Джумаев переведен в медико-санитарную часть 77 в СИЗО-1 УФСИН России по Москве с подозрением на COVID-19", - сказал правозащитник.

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Накануне члены ОНК Москвы посетили Джумаева в СИЗО-7. Тогда, по словам арестованного, чувствовал он себя хорошо.
Джумаев обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни или здоровья), сообщал ранее столичный главк СК.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
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Сайд-Мухамад ДжумаевРоссияОНКОМОН РоссииАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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