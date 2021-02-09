https://ria.ru/20210209/dzhumaev-1596694355.html

В Москве госпитализировали арестованного за драку с силовиком Джумаева

В Москве госпитализировали арестованного за драку с силовиком Джумаева

Арестованный за драку с сотрудником ОМОНа на незаконной акции в Москве 23 января Сайд-Мухамад Джумаев госпитализирован в другой изолятор с подозрением на... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:55

2021-02-09T15:55

2021-02-09T15:55

сайд-мухамад джумаев

россия

онк

омон россии

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Арестованный за драку с сотрудником ОМОНа на незаконной акции в Москве 23 января Сайд-Мухамад Джумаев госпитализирован в другой изолятор с подозрением на коронавирус, сообщил РИА Новости зампредседателя столичной ОНК Богдан Эберт.Накануне члены ОНК Москвы посетили Джумаева в СИЗО-7. Тогда, по словам арестованного, чувствовал он себя хорошо.Джумаев обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни или здоровья), сообщал ранее столичный главк СК.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.

https://ria.ru/20210203/kadyrov-1595913924.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

москва

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сайд-мухамад джумаев, россия, онк, омон россии, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия