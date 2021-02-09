https://ria.ru/20210209/dorogi-1596704212.html

Ленобласть планирует реализовать 10 дорожных проектов за 4 года

Ленобласть планирует реализовать 10 дорожных проектов за 4 года

Власти Ленинградской области планируют к 2025 году реализовать в границах Санкт-Петербургской агломерации минимум десять крупных дорожных проектов, сообщил... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:49

2021-02-09T16:49

2021-02-09T16:49

ленинградская область

россия

александр дрозденко

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют к 2025 году реализовать в границах Санкт-Петербургской агломерации минимум десять крупных дорожных проектов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину во время презентации комплексной программы развития транспортной инфраструктуры региона (ПКРТИ).Глава региона отметил, что для воплощения задуманного регион рассчитывает на поддержку федерального центра."Первый горизонт планирования - до 2025 года - целиком сосредоточен именно в границах агломерации. Мы просим федеральное правительство поддержать реализацию наших дорожных и транспортных проектов: это необходимо, учитывая сегодняшние темпы строительства жилья", — подчеркнул губернатор.Он уточнил, что программа была разработана по заказу "Ленавтодора" на ближайшие 15 лет и представляет собой перечень объектов, проранжированных по социальному и транспортному "эффекту". В частности, к 2025 году необходимо реализовать более 60 мероприятий по строительству и реконструкции дорог федерального и регионального значения.

https://ria.ru/20210208/reka-1596535325.html

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россия, александр дрозденко, ленинградская область