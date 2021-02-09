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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210209/dorogi-1596704212.html
Ленобласть планирует реализовать 10 дорожных проектов за 4 года
Ленобласть планирует реализовать 10 дорожных проектов за 4 года
Власти Ленинградской области планируют к 2025 году реализовать в границах Санкт-Петербургской агломерации минимум десять крупных дорожных проектов, сообщил... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:49
2021-02-09T16:49
ленинградская область
россия
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют к 2025 году реализовать в границах Санкт-Петербургской агломерации минимум десять крупных дорожных проектов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину во время презентации комплексной программы развития транспортной инфраструктуры региона (ПКРТИ).Глава региона отметил, что для воплощения задуманного регион рассчитывает на поддержку федерального центра."Первый горизонт планирования - до 2025 года - целиком сосредоточен именно в границах агломерации. Мы просим федеральное правительство поддержать реализацию наших дорожных и транспортных проектов: это необходимо, учитывая сегодняшние темпы строительства жилья", — подчеркнул губернатор.Он уточнил, что программа была разработана по заказу "Ленавтодора" на ближайшие 15 лет и представляет собой перечень объектов, проранжированных по социальному и транспортному "эффекту". В частности, к 2025 году необходимо реализовать более 60 мероприятий по строительству и реконструкции дорог федерального и регионального значения.
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россия, александр дрозденко, ленинградская область

Ленобласть планирует реализовать 10 дорожных проектов за 4 года

16:49 09.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоСтроительство развязки четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги
Строительство развязки четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют к 2025 году реализовать в границах Санкт-Петербургской агломерации минимум десять крупных дорожных проектов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину во время презентации комплексной программы развития транспортной инфраструктуры региона (ПКРТИ).
Глава региона отметил, что для воплощения задуманного регион рассчитывает на поддержку федерального центра.
"Первый горизонт планирования - до 2025 года - целиком сосредоточен именно в границах агломерации. Мы просим федеральное правительство поддержать реализацию наших дорожных и транспортных проектов: это необходимо, учитывая сегодняшние темпы строительства жилья", — подчеркнул губернатор.
Он уточнил, что программа была разработана по заказу "Ленавтодора" на ближайшие 15 лет и представляет собой перечень объектов, проранжированных по социальному и транспортному "эффекту". В частности, к 2025 году необходимо реализовать более 60 мероприятий по строительству и реконструкции дорог федерального и регионального значения.
"Основное внимание будет уделено развитию инфраструктуры в наиболее активно развивающихся районах, прилегающих к Санкт-Петербургу: строительство продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино (обход Мурино "справа"). Строительство новых транспортных связей "Всеволожск – Мурино". Формирование новых подъездов к городу Всеволожск, а также строительство подъезда к транспортно-пересадочному узлу "Кудрово" (развязка с Мурманским шоссе). Кроме того, планируется реконструкция подъезда к Заневскому посту в Кудрово, Колтушского шоссе, Центральной и Областной улиц в Кудрово, и участка магистрали от Санкт-Петербурга до поселка имени Свердлова вдоль Невы", - добавили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.
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Ленинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоЛенинградская область
 
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