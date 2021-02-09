https://ria.ru/20210209/buzova-1596667349.html

Очередной "Грустный трек" Ольги Бузовой разозлил слушателей

Очередной "Грустный трек" Ольги Бузовой разозлил слушателей

Пользователей разозлила очередная песня о несостоявшейся любви, которую анонсировала Ольга Бузова. Певица разместила в Instagram пост, в котором сообщила о... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:57

2021-02-09T16:57

2021-02-09T16:57

давид манукян (dava)

тимур батрутдинов

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ольга бузова

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Пользователей разозлила очередная песня о несостоявшейся любви, которую анонсировала Ольга Бузова. Певица разместила в Instagram пост, в котором сообщила о выходе новой композиции под названием "Грустный трек" и опубликовала отрывок клипа на нее.И хотя полные версии песни и клипа даже не вышли (релиз запланирован на 11 февраля), многие слушатели уже оставили негативные комментарии. Их разозлило то, что Ольга Бузова, которая в конце января объявила о разрыве с блогером Давидом Манукяном, снова хайпует на расставании, записывая "грустные треки".Например, в новом клипе она сидит в уютной комнате напротив камина и вспоминает о приятных моментах с человеком, с которым больше не вместе, но которого все еще любит. Ранее похожая история произошла в 2016-м — после того, как телеведущая развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Эта новость в мире шоу-бизнеса стала одним из самых громких событий того года. Тогда же Ольга резко сменила имидж, сделав каре, и запела, представив песню "Под звуки поцелуев", а вскоре и хит "Мало половин"."Я прям ожидала это! Как и остальные тысячи песенок твоих", "Ой, что за детский сад. Песня — ужасная, исполнение такое же", — прокомментировали ролик подписчики.Многие также отметили, что Бузова рассказала о новом треке вслед за Макуняном. Накануне он тоже презентовал трогательную песню о переживаниях из-за разрыва с любимой под названием "Обнулила нас"."Интересно, вы заранее знали, что расстанетесь, и подготовились? Оба выпустили новые треки, нафоткались для обложек журналов. Все наиграно, скоро будет примирение", — уверена одна из подписчиц Бузовой.Причина расставания Бузовой и Манукяна, которые встречались почти два года, до сих пор не известна. Ранее СМИ писали, что на дне рождения телеведущей (20 января она отметила 35-летие) произошел скандал. Пара начала выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Сообщалось, что именинница разозлилась на него за сильное опоздание.

https://rsport.ria.ru/20210209/buzova-1596631787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), тимур батрутдинов, шоу-бизнес, музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, ольга бузова