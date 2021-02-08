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Манукян в новой песне просит Бузову вернуться
Манукян в новой песне просит Бузову вернуться
Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava) после расставания с телеведущей Ольгой Бузовой представил на всех цифровых площадках трогательный трек о любви под... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:50
2021-02-08T11:50
2021-02-08T11:50
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava) после расставания с телеведущей Ольгой Бузовой представил на всех цифровых площадках трогательный трек о любви под названием "Обнулила нас". В своем Instagram он также спросил поклонников, какие строки запомнились им больше всего.В песне исполнитель рассказывает о том, как тяжело переживает расставание с любимой. "В груди болит сильней любого перелома", – признается музыкант. Герой трека переживает, что его девушка начала новую жизнь, "обнулив" все, что было раньше.В комментариях слушатели написали, что песня получилась "проникновенной" и "душевной", а некоторые заявили, что это лучшая работа Манукяна как музыканта."Супер, молодец", "По-моему, это первая удачная песня, причем очень. Расставание пошло на пользу", – отметили пользователи. Ольга и Давид были вместе почти два года. Однако в конце января Бузова объявила, что они расстались.
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шоу-бизнес, давид манукян (dava), музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, ольга бузова
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости
. Блогер и музыкант Давид Манукян (Dava) после расставания с телеведущей Ольгой Бузовой представил на всех цифровых площадках трогательный трек о любви под названием "Обнулила нас". В своем Instagram он также спросил
поклонников, какие строки запомнились им больше всего.
В песне исполнитель рассказывает о том, как тяжело переживает расставание с любимой. "В груди болит сильней любого перелома", – признается музыкант. Герой трека переживает, что его девушка начала новую жизнь, "обнулив" все, что было раньше.
"Старый плеер завис, повторяет: "Вернись!" – просит исполнитель любимую.
В комментариях слушатели написали, что песня получилась "проникновенной" и "душевной", а некоторые заявили, что это лучшая работа Манукяна как музыканта.
"Супер, молодец", "По-моему, это первая удачная песня, причем очень. Расставание пошло на пользу", – отметили пользователи.
Ольга и Давид были вместе почти два года. Однако в конце января Бузова объявила
, что они расстались.