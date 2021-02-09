https://ria.ru/20210209/borrel-1596707542.html

Боррель заявил о незаинтересованности России восстановить отношения с ЕС

Боррель заявил о незаинтересованности России восстановить отношения с ЕС

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на фоне скандала с визитом в Россию сообщил Европарламенту, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:14

2021-02-09T17:14

2021-02-09T17:58

замена условного срока навального

ив роше

сергей лавров

алексей навальный

владимир путин

белоруссия

украина

россия

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель на фоне скандала с визитом в Россию сообщил Европарламенту, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с Евросоюзом.Он добавил, что "Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией"."Мы разочарованы, доверие более не доминирует в наших отношениях", - добавил он. По словам верховного представителя, конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии усиливают напряженность в отношениях России и ЕС.Он подчеркнул, что Москва также не готова вести с Брюсселем диалог по правам человека и свободе СМИ.Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Во время пребывания в столице России Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. В Москве Боррель заявил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.Однако после возвращения в Брюссель Боррель в своем блоге констатировал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По его мнению, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу".Он не исключил, что страны ЕС рассмотрят вопрос о расширении санкций против России в связи с ситуацией с правами человека.Страны ЕС критикуют решение суда по Алексею Навальному, а также задержания участников несанкционированных акций в его поддержку.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. В начале февраля суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному. Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596622076.html

https://ria.ru/20210209/porka-1596625827.html

белоруссия

украина

россия

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замена условного срока навального, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, владимир путин, белоруссия, украина, россия, европарламент, жозеп боррель, евросоюз, в мире