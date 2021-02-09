https://ria.ru/20210209/borrel-1596690499.html

Украинское СМИ рассказало, как Европа показала слабость перед Россией

Украинское СМИ рассказало, как Европа показала слабость перед Россией

Украинский журналист Виктор Каспрук в статье для портала "Обозреватель" назвал визит представителя Европейского союза по внешней политике и политике... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:42

2021-02-09T15:42

2021-02-09T18:20

россия

жозеп боррель

мария захарова

сергей лавров

брюссель

евросоюз

москва

в мире

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинский журналист Виктор Каспрук в статье для портала "Обозреватель" назвал визит представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву демонстрацией слабости Брюсселя. Единственным "позитивным моментом" автор публикации и вовсе счел то, что Боррелю удалось вернуться из "логова русского медведя" живым."Очень повезло", — констатировал он.Кроме того, издание обратило внимание на изменение позиции представителя Евросоюза относительно диалога с Россией. Так, автор статьи утверждает, что Боррель "показал слабость перед противником", озвучив в Москве предложения о сотрудничестве, и лишь после возвращения указав на "отдаление" России от Евросоюза.Российская сторона, в свою очередь, расценила визит Борреля как "неудавшуюся публичную порку", запланированную Евросоюзом. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что во время переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым в Москве Боррель был конструктивен, а на пресс-конференции по итогам встречи "никто не стоял с пистолетом у виска ни у господина Борреля, ни у господина Лаврова". По ее словам, российской стороне удалось вернуть "смешавшийся в кучу" разговор в Москве в конструктивное русло и обсудить реальные вопросы, стоявшие на повестке дня. Тем не менее, как отметили в МИД, по прилете в Брюссель Боррель допустил ряд критических высказываний в адрес России, которые контрастируют с его выступлениями в Москве, где он говорил, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут сотрудничать.

https://ria.ru/20210208/evrosoyuz-1596567366.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/borrel-1596537697.html

россия

брюссель

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, брюссель, евросоюз, москва, в мире