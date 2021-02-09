Украинское СМИ рассказало, как Европа показала слабость перед Россией
15:42 09.02.2021 (обновлено: 18:20 09.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинский журналист Виктор Каспрук в статье для портала "Обозреватель" назвал визит представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву демонстрацией слабости Брюсселя.
Единственным "позитивным моментом" автор публикации и вовсе счел то, что Боррелю удалось вернуться из "логова русского медведя" живым.
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"Очень повезло", — констатировал он.
Кроме того, издание обратило внимание на изменение позиции представителя Евросоюза относительно диалога с Россией. Так, автор статьи утверждает, что Боррель "показал слабость перед противником", озвучив в Москве предложения о сотрудничестве, и лишь после возвращения указав на "отдаление" России от Евросоюза.
Российская сторона, в свою очередь, расценила визит Борреля как "неудавшуюся публичную порку", запланированную Евросоюзом. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что во время переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым в Москве Боррель был конструктивен, а на пресс-конференции по итогам встречи "никто не стоял с пистолетом у виска ни у господина Борреля, ни у господина Лаврова".
По ее словам, российской стороне удалось вернуть "смешавшийся в кучу" разговор в Москве в конструктивное русло и обсудить реальные вопросы, стоявшие на повестке дня. Тем не менее, как отметили в МИД, по прилете в Брюссель Боррель допустил ряд критических высказываний в адрес России, которые контрастируют с его выступлениями в Москве, где он говорил, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут сотрудничать.
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