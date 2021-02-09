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https://ria.ru/20210209/borrel-1596690499.html
Украинское СМИ рассказало, как Европа показала слабость перед Россией
Украинское СМИ рассказало, как Европа показала слабость перед Россией
Украинский журналист Виктор Каспрук в статье для портала "Обозреватель" назвал визит представителя Европейского союза по внешней политике и политике... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:42
2021-02-09T18:20
россия
жозеп боррель
мария захарова
сергей лавров
брюссель
евросоюз
москва
в мире
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинский журналист Виктор Каспрук в статье для портала "Обозреватель" назвал визит представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву демонстрацией слабости Брюсселя. Единственным "позитивным моментом" автор публикации и вовсе счел то, что Боррелю удалось вернуться из "логова русского медведя" живым."Очень повезло", — констатировал он.Кроме того, издание обратило внимание на изменение позиции представителя Евросоюза относительно диалога с Россией. Так, автор статьи утверждает, что Боррель "показал слабость перед противником", озвучив в Москве предложения о сотрудничестве, и лишь после возвращения указав на "отдаление" России от Евросоюза.Российская сторона, в свою очередь, расценила визит Борреля как "неудавшуюся публичную порку", запланированную Евросоюзом. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что во время переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым в Москве Боррель был конструктивен, а на пресс-конференции по итогам встречи "никто не стоял с пистолетом у виска ни у господина Борреля, ни у господина Лаврова". По ее словам, российской стороне удалось вернуть "смешавшийся в кучу" разговор в Москве в конструктивное русло и обсудить реальные вопросы, стоявшие на повестке дня. Тем не менее, как отметили в МИД, по прилете в Брюссель Боррель допустил ряд критических высказываний в адрес России, которые контрастируют с его выступлениями в Москве, где он говорил, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут сотрудничать.
https://ria.ru/20210208/evrosoyuz-1596567366.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/borrel-1596537697.html
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россия, жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, брюссель, евросоюз, москва, в мире

Украинское СМИ рассказало, как Европа показала слабость перед Россией

15:42 09.02.2021 (обновлено: 18:20 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинский журналист Виктор Каспрук в статье для портала "Обозреватель" назвал визит представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву демонстрацией слабости Брюсселя.
Единственным "позитивным моментом" автор публикации и вовсе счел то, что Боррелю удалось вернуться из "логова русского медведя" живым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Лавров назвал условие нормализации отношений с Евросоюзом
"Очень повезло", — констатировал он.
Кроме того, издание обратило внимание на изменение позиции представителя Евросоюза относительно диалога с Россией. Так, автор статьи утверждает, что Боррель "показал слабость перед противником", озвучив в Москве предложения о сотрудничестве, и лишь после возвращения указав на "отдаление" России от Евросоюза.
Российская сторона, в свою очередь, расценила визит Борреля как "неудавшуюся публичную порку", запланированную Евросоюзом. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что во время переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым в Москве Боррель был конструктивен, а на пресс-конференции по итогам встречи "никто не стоял с пистолетом у виска ни у господина Борреля, ни у господина Лаврова".
По ее словам, российской стороне удалось вернуть "смешавшийся в кучу" разговор в Москве в конструктивное русло и обсудить реальные вопросы, стоявшие на повестке дня. Тем не менее, как отметили в МИД, по прилете в Брюссель Боррель допустил ряд критических высказываний в адрес России, которые контрастируют с его выступлениями в Москве, где он говорил, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут сотрудничать.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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РоссияЖозеп БоррельМария ЗахароваСергей ЛавровБрюссельЕвросоюзМоскваВ мире
 
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