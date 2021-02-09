https://ria.ru/20210209/arest-1596677563.html

Суд признал законным домашний арест пресс-секретаря Навального

Суд признал законным домашний арест пресс-секретаря Навального

Мосгорсуд во вторник признал домашний арест пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции 23... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:32

2021-02-09T14:32

2021-02-09T14:32

альянс врачей

россия

николай ляскин

фонд борьбы с коррупцией

олег навальный

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал домашний арест пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее Басманный суд на время следствия отправил под домашний арест юриста ФБК* Любовь Соболь, главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву и Олега Навального. Сотруднику фонда Николаю Ляскину избрали меру пресечения в виде "запрета определенных действий".Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны". * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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альянс врачей, россия, николай ляскин, фонд борьбы с коррупцией, олег навальный, алексей навальный, происшествия