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Суд оставил под арестом координатора штаба Навального в Новосибирске
Суд оставил под арестом координатора штаба Навального в Новосибирске
Новосибирский областной суд во вторник оставил без изменений решение об аресте на 28 суток координатора штаба Алексея Навального в Новосибирске, депутата... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:49
2021-02-09T13:49
россия
алексей навальный
новосибирский областной суд
дмитрий песков
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Новосибирский областной суд во вторник оставил без изменений решение об аресте на 28 суток координатора штаба Алексея Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко за неоднократное нарушение порядка организации митинга, сообщает суд.Как сообщалось, Центральный райсуд Новосибирска 23 января признал Бойко виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка проведения митинга) и арестовал его на 28 суток. Речь шла о призывах и организации несогласованного шествия и митинга, которое состоялось в центре города 23 января. Защита Бойко подала апелляционную жалобу на решение суда."Решением судьи Новосибирского областного суда оставлено без изменения постановление судьи Центрального районного суда города Новосибирска от 23 января 2021 года, которым Бойко Сергей Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения…", - говорится в сообщении.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210209/sotsseti-1596621753.html
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россия, алексей навальный, новосибирский областной суд, дмитрий песков, новосибирск, происшествия

Суд оставил под арестом координатора штаба Навального в Новосибирске

13:49 09.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Новосибирский областной суд во вторник оставил без изменений решение об аресте на 28 суток координатора штаба Алексея Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко за неоднократное нарушение порядка организации митинга, сообщает суд.
Как сообщалось, Центральный райсуд Новосибирска 23 января признал Бойко виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка проведения митинга) и арестовал его на 28 суток. Речь шла о призывах и организации несогласованного шествия и митинга, которое состоялось в центре города 23 января. Защита Бойко подала апелляционную жалобу на решение суда.
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"Решением судьи Новосибирского областного суда оставлено без изменения постановление судьи Центрального районного суда города Новосибирска от 23 января 2021 года, которым Бойко Сергей Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения…", - говорится в сообщении.
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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