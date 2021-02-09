https://ria.ru/20210209/arest-1596668238.html

Суд оставил под арестом координатора штаба Навального в Новосибирске

Суд оставил под арестом координатора штаба Навального в Новосибирске

Новосибирский областной суд во вторник оставил без изменений решение об аресте на 28 суток координатора штаба Алексея Навального в Новосибирске, депутата... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:49

2021-02-09T13:49

2021-02-09T13:49

россия

алексей навальный

новосибирский областной суд

дмитрий песков

новосибирск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Новосибирский областной суд во вторник оставил без изменений решение об аресте на 28 суток координатора штаба Алексея Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко за неоднократное нарушение порядка организации митинга, сообщает суд.Как сообщалось, Центральный райсуд Новосибирска 23 января признал Бойко виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка проведения митинга) и арестовал его на 28 суток. Речь шла о призывах и организации несогласованного шествия и митинга, которое состоялось в центре города 23 января. Защита Бойко подала апелляционную жалобу на решение суда."Решением судьи Новосибирского областного суда оставлено без изменения постановление судьи Центрального районного суда города Новосибирска от 23 января 2021 года, которым Бойко Сергей Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения…", - говорится в сообщении.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210209/sotsseti-1596621753.html

https://ria.ru/20210206/aktsii-1596304136.html

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, новосибирский областной суд, дмитрий песков, новосибирск, происшествия