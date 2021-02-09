https://ria.ru/20210209/agranovich-1596706552.html

Биография Алексея Аграновича

Биография Алексея Аграновича

Российский актер, режиссер и продюсер Алексей Михайлович Агранович родился 23 октября 1970 года в Москве. Его отец – оператор Михаил Агранович, известный... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:07

2021-02-09T17:07

2021-02-09T17:07

алексей агранович

гоголь-центр

справки

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Российский актер, режиссер и продюсер Алексей Михайлович Агранович родился 23 октября 1970 года в Москве. Его отец – оператор Михаил Агранович, известный зрителям по фильмам "Маленькие трагедии" (1979), "Покаяние" (1984), "Крейцерова соната" (1988), "Мать" (1990).В 1994 году Алексей Агранович окончил актерский факультет ВГИКа, курс Альберта Филозова и Армена Джигарханяна. С 1987 по 1988 год Алексей Агранович работал на киностудии "Мосфильм" и занимался в театре-студии "Присутствие". С 1994 по 1995 год работал представителем рок-группы "ДДТ" в Москве и рекламным продюсером компании "Паганель".В 1995 году выступил в качестве организатора концерта групп "ДДТ" и "Калинов мост" в Театре Советской (ныне Российской) армии в Москве.В 1996 году совместно с анимационной студией "Шар" создал продюсерскую компанию "Шаровая молния", занимавшуюся организацией развлекательных и торжественных мероприятий. Участвовал в театральных постановках. В 1995 году сыграл роль Карматти в спектакле "Подземка" Николаса Байера в Театре Антона Чехова. С 1998 года принимал участие в спектаклях театра "Квартет И", где сыграл роли в спектаклях "Это только штампы", "Ля Комедия, или Мы будем развлекать вас всеми средствами, которые хороши!" по пьесе Жана-Батиста Мольера "Лекарь поневоле", "Актерские игры".В "Гоголь-центре" играет Барона ("Скупой рыцарь") и Председателя ("Пир во время чумы") в "Маленьких трагедиях" Александра Пушкина, Петра Адуева в "Обыкновенной истории" по роману Александра Гончарова.Его первой работой в кино стал короткометражный фильм Fragile (1994) – этюд на одноименную композицию Стинга, который Агранович снял вместе с Максимом Трапо и исполнил в нем главную роль.В полнометражном кино Агранович дебютировал в 1999 году в драме Егора Кончаловского "Затворник". Впоследствии играл роли в киноальманахе "Черная комната" (2000), комедии "Брак по расчету" (2002), приключенческом фильме "Спасатели. Затмение" (2006), комедиях "О чем говорят мужчины" (2010), "Дедушка моей мечты" (2014) и "Мифы" (2017), сериалах "Естественный отбор" (2010), "Частица Вселенной" (2017).В 2019 году он исполнил главную роль драме "Юморист", в 2020 году – в короткометражном фильме "Роман".Среди киноработ последних лет – роли в фильмах "NO-ONE" (2018), "Довлатов" (2018), "Кислота" (2018), "Верность" (2019), "Выше неба" (2019), "Доктор Лиза" (2020), сериалах "ИП Пирогова-3" (2020), "Мертвые души" (2020) и др. В качестве режиссера Агранович снял телевизионный фильм "Рецепт на миллион" (2014) и сериал "Главкнига" (2014), в последнем из них он выступил и как продюсер.Работал на телевидении: был соведущим программы "Футбол России", выходившей на телеканалах "Россия" и "Спорт", возглавлял отдел развлекательных программ департамента по управлению производством "СТС Медиа", был режиссером развлекательного шоу "Улица Гоголя" на телеканале "РЕН ТВ".Алексей Агранович – главный режиссер церемоний открытия и закрытия Московского международного кинофестиваля, а также церемонии награждения премии "Золотой орел". Он также является генеральным продюсером сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток" и калининградского международного кинофестиваля "Край Света. Запад".Был арт-директором "Русской ночи" на Международном экономическом форуме в Давосе в 2005 году, а также премии "Белый квадрат" (2005) Гильдии кинооператоров России.9 февраля 2021 года департамент культуры Москвы сообщил, что Алексей Агранович назначен художественным руководителем "Гоголь-центра". Он вступит в должность 26 февраля. За театральные работы в "Гоголь-центре" Агронович дважды был номинантом премии "Золотая маска" (2016, 2019). В 2019 году за лучшую мужскую роль в фильме "Юморист" Агранович получил премию "Синий ангел" словацкого кинофестиваля Art Film Fest. За эту работу он также был отмечен призом "Белый слон" Российской гильдии киноведов и кинокритиков.Алексей Агранович женат на актрисе Виктории Толстогановой, известной по фильмам "Ландыш серебристый" (2000), "Движение вверх" (2017), сериалам "Обнимая небо" (2013), "Палач" (2014), "Чики" (2020) и др. У супругов есть сын Иван. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей агранович, гоголь-центр, справки