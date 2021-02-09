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https://ria.ru/20210209/gogol-tsentr-1596686965.html
Новый худрук "Гоголь-центра" прокомментировал назначение
Новый худрук "Гоголь-центра" прокомментировал назначение
Новый художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Алексей Агранович сообщил РИА Новости, что контракт с ним пока не подписан. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:26
2021-02-09T15:32
культура
алексей агранович
театр
новости культуры
гоголь-центр
департамент культуры г. москвы
кирилл серебренников
москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Новый художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Алексей Агранович сообщил РИА Новости, что контракт с ним пока не подписан.Ранее во вторник департамент культуры Москвы сообщил, что художественным руководителем "Гоголь-центра" вместо режиссера Кирилла Серебренникова назначен Агранович."Контракт не подписан", - сказал Агранович."Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства. Помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, в центре проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.Во вторник Серебренников попрощался в своем Instagram c труппой театра, опубликовав письмо от департамента культуры Москвы, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля. Худрук попросил труппу постараться сделать так, чтобы "театр остался живым".
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алексей агранович, театр, новости культуры, гоголь-центр, департамент культуры г. москвы, кирилл серебренников, москва

Новый худрук "Гоголь-центра" прокомментировал назначение

15:26 09.02.2021 (обновлено: 15:32 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРежиссер, актер Алексей Агранович
Режиссер, актер Алексей Агранович - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Новый художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Алексей Агранович сообщил РИА Новости, что контракт с ним пока не подписан.
Ранее во вторник департамент культуры Москвы сообщил, что художественным руководителем "Гоголь-центра" вместо режиссера Кирилла Серебренникова назначен Агранович.
"Контракт не подписан", - сказал Агранович.
"Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства. Помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, в центре проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.
Во вторник Серебренников попрощался в своем Instagram c труппой театра, опубликовав письмо от департамента культуры Москвы, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля. Худрук попросил труппу постараться сделать так, чтобы "театр остался живым".
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 10:29Культура
Кирилл Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра"
 
КультураАлексей АграновичТеатрНовости культурыГоголь-центрДепартамент культуры г. МосквыКирилл СеребренниковМосква
 
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