https://ria.ru/20210209/gogol-tsentr-1596686965.html

Новый худрук "Гоголь-центра" прокомментировал назначение

Новый худрук "Гоголь-центра" прокомментировал назначение

Новый художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Алексей Агранович сообщил РИА Новости, что контракт с ним пока не подписан. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:26

2021-02-09T15:26

2021-02-09T15:32

культура

алексей агранович

театр

новости культуры

гоголь-центр

департамент культуры г. москвы

кирилл серебренников

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568672789_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a79d7a80ab0a270f954e1e5ef78f688f.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Новый художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Алексей Агранович сообщил РИА Новости, что контракт с ним пока не подписан.Ранее во вторник департамент культуры Москвы сообщил, что художественным руководителем "Гоголь-центра" вместо режиссера Кирилла Серебренникова назначен Агранович."Контракт не подписан", - сказал Агранович."Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства. Помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, в центре проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.Во вторник Серебренников попрощался в своем Instagram c труппой театра, опубликовав письмо от департамента культуры Москвы, извещающее об истечении срока договора с ним 25 февраля. Худрук попросил труппу постараться сделать так, чтобы "театр остался живым".

https://ria.ru/20210209/serebrennikov-1596628344.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей агранович, театр, новости культуры, гоголь-центр, департамент культуры г. москвы, кирилл серебренников, москва