"Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в несколько стран
15:52 09.02.2021 (обновлено: 19:45 09.02.2021)
© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Airbus
В компании также сообщили, что увеличивают частоту полетов в Нур-Султан, Минск и Бишкек.
Кроме того, с 14 февраля появятся перелеты из Санкт-Петербурга в Минск. Рейсы будет выполнять дочерняя авиакомпания "Россия" под коммерческим управлением "Аэрофлота" по воскресеньям.
Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства.
С августа Россия начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
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