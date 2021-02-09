https://ria.ru/20210209/aeroflot-1596693902.html

"Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в несколько стран

"Аэрофлот" возобновил регулярные рейсы в несколько стран

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Алма-Ату, Баку, Ереван и Дели. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:52

2021-02-09T15:52

2021-02-09T19:45

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Алма-Ату, Баку, Ереван и Дели.В компании также сообщили, что увеличивают частоту полетов в Нур-Султан, Минск и Бишкек.Кроме того, с 14 февраля появятся перелеты из Санкт-Петербурга в Минск. Рейсы будет выполнять дочерняя авиакомпания "Россия" под коммерческим управлением "Аэрофлота" по воскресеньям.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства.С августа Россия начала постепенно возобновлять перелеты. Сейчас можно купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

https://ria.ru/20210201/velikobritaniya-1595589777.html

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новости - туризм, белоруссия, общество, нур-султан, аэрофлот, минск, ереван, баку